Empelotados

Faitelson sugiere misoginia por críticas del 'Cantante' Guerrero a Katia Itzel García

David Faitelson l IMAGO7
David Torrijos Alcántara 07:53 - 07 febrero 2026
La actuación de la silbante no pasó desapercibida y provocó fuertes reacciones

El partido entre Tigres y Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026, finalizó con una contundente victoria de 5-1 para el equipo local. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano debido a una controvertida decisión arbitral que ha generado un intenso debate en el futbol mexicano.

Katia Itzel en el Tigres vs Santos | IMAGO7

El momento que cambió el rumbo del encuentro se produjo al minuto 38. La árbitra Katia Itzel García sancionó un penalti por una mano de Ramiro Sordo dentro del área. A pesar de la revisión en el VAR, García mantuvo su decisión inicial. Ángel Correa convirtió la pena máxima, para igualar el marcador y darle un impulso anímico a Tigres, que a partir de ese momento dominó el partido hasta sellar la goleada.

Duras críticas de Fernando Guerrero al arbitraje

La actuación de la silbante no pasó desapercibida y provocó fuertes reacciones. El exárbitro y ahora analista Fernando "El Cantante" Guerrero expresó su descontento en la red social X, donde calificó la labor de García como "vergonzosa".

Fernando Guerrero en partido | IMAGO7

"Vergonzoso arbitraje de Katia Itzel en el Tigres vs Santos. Le cuesta mucho trabajo dirigir en la Liga MX y del VAR ya ni hablamos. No se merecen este tipo de arbitrajes recurrentes en el futbol mexicano."

Guerrero no se detuvo ahí y señaló otra jugada que, según él, fue mal gestionada por la colegiada. Apuntó a una presunta agresión de Nahuel Guzmán que merecía expulsión.

"Por andar regañando a los jugadores Katia Itzel no expulsa a Nahuel Guzmán de Tigres por dar una patada al jugador de Santos con fuerza excesiva y sin estar el balón en juego, lo cual es una agravante. ¿Y el VAR?"

Faitelson responde y sugiere misoginia

Las críticas de Guerrero encontraron una rápida respuesta por parte de su colega en TUDN, David Faitelson, quien defendió la decisión de la árbitra y cuestionó las intenciones detrás de los señalamientos.

"Qué exagerado eres, ´Cantante´... La mano era polémica, había discusión y ella mantuvo la decisión que percibió desde un inicio. Me encantaría creer que tu análisis, como el de otros, no tiene un carácter misógino. Lo dudo."

Este intercambio de opiniones ha avivado la discusión sobre el nivel del arbitraje en la Liga MX y, en particular, sobre el desempeño de las mujeres en esta función. Mientras Tigres celebra una victoria abultada, la polémica arbitral y el debate sobre la equidad en el futbol continúan en la conversación.

Katia Itzel García en el Tigres vs Santos Laguna l IMAGO7
