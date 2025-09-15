¡Reducción de partidos! FIFA confirmó esta modificación al calendario para el siguiente año

Las constantes quejas de los clubes por los parones internacionales y las lesiones que estos provocan han orillado a la FIFA a tomar una determinación clave para el siguiente año.

De acuerdo a información del diario Sport, el organismo rector del futbol habría confirmado que la Fecha FIFA de octubre va a desaparecer, juntándola con el parón internacional de septiembre, lo que dejaría parados a los clubes por tres semanas.

FIFA cambiará su calendario de selecciones | AP

Esta temporada, donde además se están jugando eliminatorias para el Mundial del 2026, la Fecha FIFA de septiembre fue del 1 al 9 de este mes, mientras que la de octubre está pactada para llevarse a cabo del 6 al 14 del próximo mes.

Selección Mexicana en juego amistoso

Con la adecuación al calendario de FIFA, la fecha FIFA del próximo año se jugaría del 21 de septiembre al 6 de octubre, lo que, en teoría, representa menos partidos de selecciones para los jugadores.

Este año quedan dos parones internacionales, el de octubre y el de noviembre, con la modificación, 2026 contará con cuatro Fechas FIFA fijas, marzo, junio, septiembre y noviembre.

Brasil en las eliminatorias de cara al 2026 | AP