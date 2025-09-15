¡Reducción de partidos! FIFA confirmó esta modificación al calendario para el siguiente año

FIFA estaría dejando a los clubes sin competición por tres semanas, a cambio de un parón internacional menos

FIFA modificará su calendario para 2026
FIFA modificará su calendario para 2026 | AP
Marcos Olvera García
15 de Septiembre de 2025

Las constantes quejas de los clubes por los parones internacionales y las lesiones que estos provocan han orillado a la FIFA a tomar una determinación clave para el siguiente año.

De acuerdo a información del diario Sport, el organismo rector del futbol habría confirmado que la Fecha FIFA de octubre va a desaparecer, juntándola con el parón internacional de septiembre, lo que dejaría parados a los clubes por tres semanas.

FIFA cambiará su calendario de selecciones | AP

FIFA cambiará su calendario de selecciones | AP

Esta temporada, donde además se están jugando eliminatorias para el Mundial del 2026, la Fecha FIFA de septiembre fue del 1 al 9 de este mes, mientras que la de octubre está pactada para llevarse a cabo del 6 al 14 del próximo mes.

Selección Mexicana en juego amistoso

Selección Mexicana en juego amistoso

Con la adecuación al calendario de FIFA, la fecha FIFA del próximo año se jugaría del 21 de septiembre al 6 de octubre, lo que, en teoría, representa menos partidos de selecciones para los jugadores.

Este año quedan dos parones internacionales, el de octubre y el de noviembre, con la modificación, 2026 contará con cuatro Fechas FIFA fijas, marzo, junio, septiembre y noviembre.

Brasil en las eliminatorias de cara al 2026 | AP

Brasil en las eliminatorias de cara al 2026 | AP

TE PUEDE INTERESAR

Escándalo en Brasil: arquero Éverson denuncia que su hija de 13 años fue víctima de acoso sexual en la cancha

Futbol Internacional | 15/09/2025

Escándalo en Brasil: arquero Éverson denuncia que su hija de 13 años fue víctima de acoso sexual en la cancha
Bellingham volvió a la convocatoria tras la lesión en el hombro

Internacionales | 15/09/2025

Jude Bellingham vuelve a la convocatoria del Real Madrid después de su operación en el hombro
Neymar estalla en el Brasileirao

Internacionales | 15/09/2025

Neymar estalla, en el Brasileirao, por césped artificial ante Atlético Mineiro
Te recomendamos
Escándalo en Brasil: arquero Éverson denuncia que su hija de 13 años fue víctima de acoso sexual en la cancha
FIFA
Futbol

LO ÚLTIMO

 