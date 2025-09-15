Neymar estalla, en el Brasileirao, por césped artificial ante Atlético Mineiro

Neymar nuevamente estalló por culpa del césped artificial al que ha hecho hincapié en ocasiones anteriores y tras el partido ante Atlético Mineiro el futbolista de Santos no ocultó su molestia a través de redes sociales.

Y es que, el atacante del ‘Peixe’ tuvo un incidente dentro del terreno de juego apenas al minuto de iniciado el cotejo. El ‘10’ pisó en falso y cayó al suelo con gesto de dolor, sin oposición del rival, desde ese momento inició con las molestias físicas.

Neymar l X:SantosFC

El brasileño siguió jugando; sin embargo, ese suceso no dejó pasar desapercibido y a través de una historia desde su cuenta de instagram rechazó rotundamente la situación: “Comprobado.. Los sintéticos son una m#¾”.

¿Otra lesión?

No solo fue la mala pasada del campo, el delantero terminó lesionado ahora con un esguince de tobillo en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte donde tuvo uno de sus mejores partidos ante Atlético Mineiro fallando dos oportunidades claras de gol.

Santos FC l X:SantosFC

Santos rescata empate

Al final Santos pudo rescatar el empate con un gol en los últimos minutos, desde la pena máxima, por conducto de Tiquinho Soares luego de que los locales se adelantarían al 59’ obra de Igor Silveira Gomes. El 'Peixe’ terminó con uno menos tras la expulsión de José Almeida.

Santos con el punto rescatado sigue al borde de la zona del descenso, tras 22 juegos jugados acumula 23 puntos, uno más que Vitória quien es 17 de la clasificación en zona roja.

Brasil l X:SantosFC