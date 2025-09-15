Checo Pérez lanzará la primera bola en el juego de Dodgers vs Phillies

La fiebre por Checo Pérez ha comenzado a crecer en Estados Unidos después de confirmarse como piloto de la escudería Cadillac, misma que comenzará su andar en la Fórmula 1 al arranque de la temporada 2026.

Ahora, en la previa de que Cadillac llegue a las pistas de la Máxima Categoría del Automovilismo, Sergio 'Checo' Pérez estará en el Dodger Stadium para lanzar la primera bola del duelo entre la novena de Los Ángeles y los Phillies de Philadelphia.

A graphic showing that Sergio Pérez will be throwing out the ceremonial first pitch and doing ITFDB on Wednesday, September 17 when the Dodgers take on the Phillies.

Desde hace algunos días, la organización de los Dodgers había confirmado que el piloto mexicano tendría el primer lanzamiento, aunque no se conocía ni la fecha ni el rival con el que Checo tendría el honor de subirse al montículo del inmueble de Chávez-Ravine.

Este lunes, mediante sus redes sociales, Los Angeles Dodgers confirmaron que Sergio "Checo" Pérez estaría lanzando la primera bola del juego antes los Phillies del próximo 17 de septiembre, es decir, el tercer y último juego de la serie entre estas dos novenas.

Checo lanzará la primera bola en el Dodger Stadium | AP

¿Cuándo volverá Checo Pérez a la F1?

Tras su salida de Red Bull, Checo Pérez estará conduciendo el monoplaza de Cadillac en la temporada 2026, misma que comenzará en el primer fin de semana de marzo, corriendo el Gran Premio de Australia.

Sergio Pérez y Valtteri Bottas volverán a la parrilla el próximo domingo 8 de marzo del 2026 en el Albert Park de Melbourne, Australia.

Checo volverá a las pistas en 2026 | AP