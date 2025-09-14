Nico Rosberg recomienda rechazar puesto en Red Bull a Isack Hadjar: "¿Cuántas carreras han destrozado?

Hemos pasado la primera mitad de la temporada de la Fórmula 1 y los rumores sobre los asientos de los equipos en la Máxima Categoría del Automovilismo continúan, destacando el lugar del segundo piloto de Red Bull.

A pesar de ser un hecho que Yuki Tsunoda no continuará en Red Bull, los miembros de la escudería austriaca no han querido especular mucho con el nombre del piloto que acompañará a Max Verstappen en 2026, aunque todo parece indicar que se tratará de Isack Hadjar.

Hadjar logró podio en Zandvoort | AP

Los resultados del novato que compite en Visa Cash App Racing Bulls, escudería hermana de Red Bull, han llamado la atención de varias escuderías, incluida la desarrolladora austriaca, aunque un excampeón del Mundo le pide al francés que no se vaya a Red Bull.

“¿Qué pasa si Laurent Mekies le llama y le dice que Yuki está fuera, que si puede pilotar para ellos en la siguiente carrera? Entonces, tendrá que decirles que no, ¿verdad? Yo me negaría, 100 por ciento. De hecho diría que no, que no lo voy a hacer, que no intenten forzarme.

Rosberg celebra con Mercedes | AP

¿Han visto lo peligroso que es? ¿Cuántas carreras ha destrozado Red Bull? Todos saben lo que está pasando ahora con Tsunoda, su carrera pende de un hilo. Cuando estaba en Racing Bulls no había ni una sola nube en el cielo”, comentó Nico Rosberg en Sky Sports F1

Hadjar consiguió su primer podio en su carrera en el Gran Premio de Países Bajos, y suma 38 puntos en la temporada 2025, 26 unidades de diferencia con lo conseguido por Yuki Tsunoda en esta campaña con Red Bull.

Hadjar en el podio en Países Bajos | AP