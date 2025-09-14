Expiloto pide a Verstappen en Ferrari y arremete contra Hamilton: "Demasiado mayor"

El sueño de vestir de rojo no ha sido el esperado para Lewis Hamilton. Aunque el británico comenzó su aventura en Ferrari con una esperanzadora victoria en la carrera sprint del Gran Premio de China, no ha vuelto a subir al podio desde entonces.

Además, no ha podido superar a su compañero Charles Leclerc, con clasificaciones decepcionantes y carreras irregulares. Con ello el siete veces campeón de Fórmula 1 ha vivido muchos de frustración, algunos a tal grado que ha sugerido al equipo que busque otro piloto.

Hamilton no ha subido al podio con Ferrari | AP

Expiloto de Ferrari critica a Hamilton

A pesar de la gran autoexigencia, el piloto británico ha tenido mucho respaldo desde Ferrari, según palabras de Fred Vasseur. Sin embargo, desde fuera del garage italiano, otras voces han sido más críticas, como la de Eddie Irvine, quien coincidió con Michael Schumacher en Il Cavalino Rampante.

"El problema con Lewis es que llegó un poco demasiado mayor. Pero ganó siete Campeonatos del Mundo, así que siempre hay un precio", declaró en entrevista con Sky Sports, en la cual consideró que además Ferrari tiene más exigencia que otras escuderías.

Hamilton ha tenido un primer año con Ferrari complicado | AP

"Los equipos británicos están rodeados de otros equipos y hay intercambio de ideas. Es muy diferente, mucho más difícil estar solo en Maranello. Así es. Siempre es más difícil para Ferrari. Tienen la imagen, tienen la historia, lo tienen todo, excepto ese intercambio de ideas, y eso es realmente difícil", añadió.

Irvine quiere ver a Verstappen con Ferrari

Por último, añadió que, si bien es algo improbable le gustaría que Max Verstappen vista de rojo. "Me encantaría que viniera a Ferrari. Creo que los dos juntos serían sensacionales. Espero que no se demore demasiado, como ha sido el caso de Lewis", finalizó.

El expiloto cuestionó el momento en el que Hamilton llegó a Ferrari | AP