Checo Pérez sumó 143 puntos hasta Italia en 2024; Yuki Tsunoda lleva apenas 12

Max Verstappen volvió a demostrar que es uno de los mejores pilotos dentro de la Fórmula 1, pues contra todo pronóstico, logró el primer lugar en el Gran Premio de Italia. Sin embargo, la diferencia entre su compañero Yuki Tsunoda es impresionante, pues el piloto nipón suma apenas 12 puntos en toda la campaña; cifra igual de contrastante que la que consiguió el mexicano Sergio 'Checo' Pérez de 143 puntos a esas alturas de la temporada.

Pese que en la Temporada 2024, Checo no tuvo sus mejores actuaciones, si fue consistente en gran parte del campeonato. El mexicano tuvo grandes momentos y uno que otro podio, cosa que Tsunoda no ha conseguido con Red Bull.

Yuki Tsunoda | AP

El contraste entre Yuki y Checo

Yuki, quien solo ha sumado 12 puntos, logró tres de ellos para otra escudería: Racing Bulls. Ya en su paso con los de Milton Keynes, Tsunoda logró su mayor cantidad de puntos en el Gran Premio de Miami, cuando obtuvo cuatro.

Por su parte, el piloto jalisciense superó -y con creces- la marca de los 12 puntos de Yuki desde su primera carrera. Pérez logró 18 puntos en el Gran Premio de Baréin 2024, en el que significó el inicio de su última temporada con la escudería de las bebidas energéticas.

El cambio de Lawson a Tsunoda

Liam Lawson fue el piloto que sustituyó a Sergio Pérez en un principio, aunque sólo logró completar dos Grandes Premios con Red Bull. Cuando Yuki llegó y recibió el respaldo de todos los integrantes, pero su desempeño ha dejado mucho que desear.

Checo Pérez | @SChecoPerez