F1 2025: ¿Max Verstappen aún tiene oportunidad de ir por el Campeonato de Pilotos?

El león no está muerto. Antes de la pausa de verano, Max Verstappen se mostró pesimista y consideró que no volvería a ganar en la Temporada 2025 de la Fórmula 1. Sin embargo, su pronóstico fue equivocado y se impuso de forma contundente enel Gran Premio de Italia.

Más allá de los errores que tuvo McLaren, desde el sábado el neerlandés tuvo una conducción perfecta y en la carrera le sacó una ventaja de 19 segundos a Lando Norris y de 21 a Óscar Piastri. Con ello, redujo un poco la diferencia en el Campeonato de Pilotos, aunque alcanzarlos todavía luce complicado.

Verstappen logró una victoria que le da un poco de vida | RED BULL

¿Cuál es el panorama de Verstappen en la F1?

Tras la victoria en Monza, Max se puso a 94 puntos de Piastri y a 63 de Norris en el Campeonato. Con 224 unidades todavía en disputa, ocho Grandes Premios y tres de ellos en formato sprint, matemáticamente el piloto de Red Bull tiene oportunidad de buscar el pentacampeonato. Sin embargo, necesitaría repetir resultados como el de este domingo para lograrlo.

Lo más pronto posible que Max podría empatar a Piastri es en el Gran Premio de México. Para ello, además de esperar que el australiano no sume ningún punto, el neerlandés tendría que ganar en Azerbaiyán, Singapur y Estaados Unidos, además de la sprint en Austin, y quedar al menos quinto en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Max se aferra a la pelea contra los McLaren | RED BULL

De igual forma, si Norris no suma en las próximas fechas, Verstappen lo superaría si gana todo hasta Austin. Cualquier otra combinación de resultados solo alejará al tetracampeón de una corona más, sobre todo si en sus próximos compromisos vuelve a finalizar por detrás de los pilotos de McLaren.

Por otra parte, si Piastri gana todo de Azerbaiyán a México, dejará oficialmente fuera de la lucha por el título a Verstappen, ya que las últimas carreras no serían suficientes para que el neerlandés remontara.

La victoria ilusionó de nuevo a los aficionados de Verstappen | RED BULL

El calendario restante de la Temporada 2025 de F1

Gran Premio de Azerbaiyán | 21 de septiembre

Gran Premio de Singapur | 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos | 19 de octubre | Carrera sprint

Gran Premio de México | 26 de octubre

Gran Premio de Sao Paulo | 9 de noviembre | Carrera sprint

Gran Premio de Las Vegas | 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar | 30 de noviembre | Carrera sprint

Gran Premio de Abu Dhabi | 7 de diciembre

Con la victoria en Monza, Max redujo la distancia en el Campeonato de Pilotos | RED BULL