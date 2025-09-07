¡Simplemente encantador! Verstappen 'aplasta' a los McLaren y gana el Gran Premio de Italia

No habrá campeonato, pero al menos volvió a ganar. El pronóstico que Max Verstappen dio antes de la pausa de verano no se cumplió y aunque el piloto creía que no volvería a ganar, este domingo tuvo un dominio arrasador por encima de los McLaren para subir nuevamente a lo más alto del podio en el Gran Premio de Italia.

Desde la jornada del sábado el neerlandés demostró que sería un buen fin de semana, con una vuelta récord para lograr la pole position. Y este domingo, desde la largada hasta el final, el neerlandés y Red Bull hicieron una carrera perfecta para terminar con 19 segundos de ventaja sobre Lando Norris y 21 sobre Óscar Piastri.

Verstappen se movió mejor en la largada y a partir de ese momento no soltó la ventaja | AP

Dominio aplastante de Verstappen

En la largada, el neerlandés movió mejor que Norris, que piso césped e incluso estuvo a punto de perder el puesto contra Piastri. El británico de inmediato se quejó por la radio y acusó a Max de empujarlo fuera de la pista, a pesar de que en la repetición se vio al tetracampeón mantener su línea.

Para evitar una sanción mayor, Red Bull le pidió a Verstappen que devolviera la posición, indicación que el piloto cumplió a la vuelta siguiente. Sin embargo, poco le duró el gusto a Lando y en el Giro 4, ‘Mad Max’ volvió a colocarse líder tras superar a su rival por fuera en cuanto llegaron a la primera curva.

Los McLaren no pudieron recuperarse en ningún momento | AP

Tras el rebase, el neerlandés no tuvo reparos en llevar al RB21 al máximo para alejarse de la distancia de DRS y no tardó en ponerse a más de tres segundos. Poco a poco, el tetracampeón alargó la diferencia al grado de que cuando hizo su parada, cayó apenas a la tercera posición y se recuperó tras la detención de sus rivales para sellar su tercera victoria del año.

Una estrategia fallida para McLaren

Los de Woking no solo se vieron superados en la pista, sino también en el garage. El equipo británico no apostó por un undercut para tratar de superar a un Verstappen que en esta ocasión fue ampliamente superior y más rápido que el MCL39.

Fue la tercera victoria del año para Verstappen | AP

McLaren se quedó esperando un Safety Car que nunca llegó y fue hasta cuatro vueltas del final que se detuvieron para colocar las gomas suaves, sin posibilidad alguna ya de competir contra Verstappen, que pese a colocar duras en el segundo stint, no se cansó de marcar un récord tras otro.

Además, una nueva polémica se presentó en el equipo papaya. Norris detuvo después de Piastri para evitar el undercut, pero un error del mecánico le quitó tiempo al británico, por lo que desde el garage le pidieron al australiano ceder la posición en pista. Aunque a Óscar no le gustó, accedió y además no atacó a su compañero en las últimas vueltas para dejarle el segundo lugar.

Verstappen fue aplastante en Monza | AP