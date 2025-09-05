'Es un cobarde': Jos Verstappen responde a declaraciones del padre de Checo Pérez

Las tensiones en Red Bull están lejos de acabar, pero ahora la disputa no ocurrió dentro del equipo de las bebidas energéticas. Jos Verstappen, padre de Max Verstappen, respondió y llamó "cobarde" a Antonio Pérez Garibay, padre del piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez.

Pérez Garibay dio su postura en Victory Media sobre la competencia interna entre Checo y Max en Red Bull, y aseguró que las condiciones no fueron igualitarias. "Checo corrió para Red Bull durante cuatro años. ¿Cuántos años ganó Red Bull el campeonato? Cuatro años. Checo Pérez convirtió a Verstappen en campeón. Si Checo hubiera tenido el mismo coche, ahora sería Campeón del Mundo".

Pérez Garibay | @gvlo2008

Por estas declaraciones, Jos hizo una publicación en sus redes sociales, en la que respondió y también se encargó de demeritar la labor de Pérez con Max. "Qué cobarde es. Siempre le han dado el mismo material, pero tiene que pisar el acelerador".

Demás comentarios de Pérez Garibay

Antonio también destacó la labor de su hijo para las grandes ventajas que tuvo Verstappen sobre otros pilotos. Para Pérez Garibya, Checo fue fundamental para mantener a raya en su momento a Lewis Hamilton.

"A Checo Pérez Red Bull lo necesitaba para que Verstappen fuera Campeón del Mundo. Le dieron un gran coche y mantuvo detrás a un piloto ocho veces Campeón del Mundo, Lewis Hamilton. Así que Checo tiene mucho que ver en los campeonatos del mundo de Red Bull", sentenció.

Ambos pilotos | AP