Fórmula 1 amplía su contrato con el Gran Premio de Mónaco hasta 2035

Se trata de la segunda renovación de contrato en menos de 12 meses para el Mónaco, que firmó una extensión de seis años hasta 2031 el pasado noviembre.

GP de Mónaco | X

Mónaco fue sede de una primera carrera en 1929 y albergó la segunda carrera oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en sus sinuosas calles en 1950. Ha sido parte del calendario de la F1 desde 1955, excluyendo la temporada 2020 afectada por la COVID.

«La renovación del Gran Premio de Mónaco hasta 2035 se inscribe en una tradición deportiva e histórica a la que el principado sigue profundamente apegado», afirmó el jefe de Estado monegasco, el príncipe Alberto II.

GP de Mónaco 2024 | X

“Solo puedo celebrar este compromiso renovado, que demuestra nuestro éxito colectivo, la excelencia de nuestra colaboración con la Fórmula 1 y el lugar único que ocupa Mónaco en el panorama internacional del automovilismo”.

Estrecho, sinuoso y poco apto para los monoplazas modernos de F1, Mónaco es un retroceso a los orígenes de la serie en la década de 1950. Adelantar es tan difícil que la sesión de clasificación del sábado es posiblemente más importante que la carrera. Con las barreras cerca de la pista, incluso el más mínimo error puede provocar un accidente.

Ciudad de Mónaco | AP

“Las calles de Mónaco han resonado con el sonido de la Fórmula 1 desde los primeros días de este deporte, por lo que estoy encantado de anunciar la extensión de este fantástico evento hasta 2035”, dijo el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali.

“Es una carrera emblemática, adorada por todos los pilotos y aficionados, con una atmósfera única gracias a su ubicación en el principado más glamuroso del mundo”.