¡Ilusionados! Así reaccionaron empleados de Cadillac a la llegada de Checo Pérez y Valterri Bottas

Más de 500 Grandes Premios disputados en conjunto, 16 victorias y 106 podios ilusionan a cualquiera, que se prepara para su primera temporada en la Fórmula 1. Así le ocurrió a los y las empleadas de Cadillac, que se entusiasmaron cuando la escudería confirmó a Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas como pilotos para el próximo año.

Checo y Bottas regresarán a la parrilla en 2026 | X: @Cadillac_F1

Por medio de redes sociales, la escudería estadounidense difundió el video de cómo reaccionaron los integrantes del equipo cuando el director del equipo, Graeme Lowdon, les dio la noticia. "Creo que es un buen camino, en lugar de un novato", comenta uno de los empleados tras el anuncio.

El mensaje de Checo y Bottas para empleados de Cadillac

Luego del anuncio de Lowdon, la escudería presentó un video en el cual el piloto mexicano y el finlandés les dedicaron unas palabras a sus nuevos colaboradores. "Solo quiero decir, gracias", mencionó Checo. "Estoy muy entusiasmado de unirme a todos en Cadillac", añadió por su parte Bottas".

Cadillac presentó a sus pilotos hace un par de semanas | X: @Cadillac_F1

La respuesta generalizada, según el video de Cadillac, fue positiva. La mayoría de los empleados destacaron la importancia de tener dos pilotos experimentados que les ayuden con el desarrollo del auto.

Overheard at the factory on announcement day 🗣️ pic.twitter.com/riqneVTTcQ — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 4, 2025

¿Cuándo empezará Checo Pérez a trabajar con Cadillac?

Ya con Colton Herta, hasta ahora piloto de Andretti en la IndyCar Series, se espera que los estadounidenses comiencen a trabajar pronto. De acuerdo con Lowdon, ya han trabajado en simulación de eventos de carrera y adelantó que este fin estarían en Monza.

"Simularemos como si fuera una carrera completa, de principio a fin, con plena integración de todos en el equipo desde el jueves hasta el domingo", aunque no especificó qué funciones estará realizando Checo. Por ahora, el mexicano y el estadounidense son los pilotos que pueden ayudar en el desarrollo del auto, pues Bottas debe cumplir como piloto de reserva de Mercedes.

Checo y Bottas son los nuevos pilotos de Cadillac | X: @Cadillac_F1