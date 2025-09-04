Kimi Antonelli estuvo cerca de ser "atropellado" previo al Gran Premio de Italia

El piloto italiano tuvo un percance con una persona cercana a él

Esteban Gutiérrez
4 de Septiembre de 2025
Kimi Antonelli estuvo cerca de ser &quot;atropellado&quot; previo al Gran Premio de Italia
Antonelli en conferencia de prensa | AP

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, estuvo cerca de ser 'atropellado' en Italia un día antes de iniciar las actividades del Gran Premio en Monza.

A través de redes sociales, se difundió un video en el que se ve al corredor cruzar una calle y ser golpeado en la pierna por un auto. Momentos después, el propio Antonelli abordó el vehículo y se marchó manejando.

AP

Las imágenes del incidente rápidamente se volvieron virales, y una de las preguntas más frecuentes entre los internautas fue sobre quién conducía el automóvil.

Para la sorpresa de muchos, el conductor terminó por ser una persona muy cercana al italiano: Sergi Ávila, su entrenador personal.

Presente complicado para Antonelli en F1

En su temporada de novato, Kimi Antonelli inició de buena manera el año y sorprendió a propios y extraños con su gran rendimiento y personalidad. Sin embargo, con el paso de las carreras, ha perdido protagonismo.

De los últimos cinco grandes premios, Kimi no ha podido concluir dos de ellos (Austria y Gran Bretaña), mientras que los otros tres finalizó fuera de los diez primeros lugares (16° en Bélgica, 10° en Hungría y 16° en Países Bajos).

