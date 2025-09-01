¿Cuándo podría coronarse Oscar Piastri como Campeón de la F1?

¿Temporada definida? Con el abandono de Lando Norris en el pasado Gran Premio de Países Bajos, Óscar Piastri tomó una ventaja de 34 puntos en el Campeonato de Pilotos. Si bien con nueve carreras y tres sprint todavía por correrse, el británico tiene esperanza de mantenerse en la pelea por el título, necesitará que su compañero deje ir puntos.

Hasta ahora, el australiano de McLaren solo ha quedado fuera del podio en dos ocasiones: en Melbourne, cuando un despiste lo relegó hasta el noveno puesto, y en Canadá, cuando finalizó cuarto. Mientras que Norris tiene tres Grandes Premios sin terminar en el Top 3: Arabia Saudita, cuando fue cuarto, y sus abandonos en Montreal y Zandvoort.

Sin embargo, la esperanza para el británico puede ser que tiene más segundos lugares que su compañero de escudería; es decir, cuando no ha ganado, Piastri quedó en tercer lugar en tres carreras y segundo en otras tres. Mientras que Norris, solo ha subido al podio en primer o segundo puesto, por lo que con ello podría ganar terreno en los próximos compromisos.

La pelea entre Norris y Piastri todavía no está definida | AP

¿Cuándo se puede coronar Oscar Piastri en la Temporada 2025 de F1?

A pesar del abandono de Norris el pasado fin de semana en territorio neerlandés, la campaña sigue muy abierta, pues hasta ahora Piastri no ha ganado más de tres carreras al hilo. Por lo que parece improbable que el australiano gane todas las carreras de aquí al final de la temporada.

Pero en caso de que lo hiciera, sería hasta el Gran Premio de Las Vegas, antepenúltimo compromiso del año, que Oscar aseguraría el título. El actual líder de la clasificación necesita ganar en Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, y las sprints de Austin y Sao Paulo, para que con un sexto puesto en Las Vegas amarre el Campeonato de Pilotos.

Piastri sumó una victoria más en el campeonato | AP

Lo anterior en el escenario de que Lando finalizara segundo en todas las carreras desde Monza hasta Interlagos. Si el británico deja ir puntos o sufre otro abandono, la coronación de su compañero de equipo podría darse antes, quizás en México o Brasil.

¿Cómo le ha ido a Piastri en el Gran Premio de Italia?

Por ahora, el próximo reto del australiano es la carrera en el Autódromo Nazionale di Monza, programado para el próximo domingo 8 de septiembre. En su primera presentación, Oscar largó séptimo, pero finalizó undécimo y perdió un lugar más por penalización de cinco segundos. Mientras que el año pasado quedó segundo, a 2.6 segundos de Charles Leclerc.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Fórmula 1: Así marcha el Campeonato de Pilotos 2025

Piastri está líder cel Campeonato de Pilotos | AP