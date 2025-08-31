Lewis Hamilton choca en el Gran Países Bajos y no mejora sus resultados con Ferrari

La era en rojo no mejora. Lewis Hamilton se fue a las vacaciones de verano con un estado de ánimo muy bajo por su resultado en el Gran Premio de Hungría. Y para la reanudación este fin de semana, el resultado del británico no fue mejor.

A pesar de que en este sábado en el Gran Premio de Países Bajos -primera carrera tras las vacaciones- sí llegó hasta la Q3, en la carrera no hubo mejora. El siete veces campeón de Fórmula 1 no solo no encontró ritmo para superar a sus rivales, sino que abandonó en el primer tercio de la carrera.

Hamilton abandonó en la primera carrera tras las vacaciones | AP

El fuerte accidente de Lewis Hamilton

Fue en la vuelta 23, justo cuando el británico pidió intentar un undercut para poder superar a George Russell, perdió el control del auto y se fue contra las barreras. En la salida de la curva 3, Hamilton pasó por una zona de la pista húmeda y no pudo evitar el choque contra el muro.

Hamilton found the barriers exiting Turn 3 😖



Here's what happened ⤵️#F1 #DutchGP pic.twitter.com/CayNaG6D3c — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

El golpe muy aparatoso, pues incluso un pedazo de las barreras se rompió y el piloto no pudo reanudar el motor, por lo que se bajó molesto y pidió disculpas por lo ocurrido. Dirección de carrera de inmediato indicó la salida del Safety Car, que se marchó cuatro giros después, pues los auxiliares de pista retiraron rápidamente el auto.

Difícil temporada para Hamilton con Ferrari

Cuando Hamilton ganó la carrera sprint del Gran Premio de China, parecía el inicio de una historia de éxito entre el multicampeón y Ferrari. Sin embargo, la posterior descalificación en la carrera principal fue el golpe de realidad para la dupla.

Hamilton fue directo contra las barreras | AP

A diferencia de Charles Leclerc que tiene cinco podios, la única visita de Hamilton al Top 3 fue en la sprint de Miami. En carreras largas, su mejor resultado fue el cuarto lugar en Emilia Romagna, Austria y Gran Bretaña.

Sin contar la descalificación en Shanghái, escenario en el cual había acabado quinto, el heptacampeón finalizó todos las carreras en el Top 10. Fue en Budapest, antes de las vacaciones, que acabó la racha con una P12 y ahora, tras su choque en Zandvoort, será su segunda carrera al hilo fuera de zona de puntos.

El auto de Hamilton pudo ser retirado rápidamente | AP