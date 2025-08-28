Liam Lawson reemplazó a Checo Pérez en Red Bull y ahora cuestiona su fichaje con Cadillac

¿Juventud o experiencia? Esas fueron las dos alternativas que Cadillac revisó de cara a su debut en la Fórmula 1 y al final la escudería estadounidense se decantó por la segunda para conformar su alineación. El equipo de General Motors eligió a Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos para su primera temporada, decisión que ha tenido reacciones opuestas.

Con su regreso a la parrilla como titulares, el mexicano y el finlandés serán dos de los más veteranos, tanto en edad como en Grandes Premios disputados. Y mientras algunos como Fernando Alonso o Max Verstappen, excompañero de Checo, lo celebran, otros como Liam Lawson y Gabriel Bortoleto cuestionan la decisión.

Checo y Bottas fueron los elegidos por Cadillac | X: @Cadillac_F1

Lawson cree que faltan oportunidades para los jóvenes

El camino del neozelandés no ha sido complicado. En su momento, Racing Bulls no dudó en darle el lugar de Daniel Ricciardo para las últimas seis carreras de 2024. Y para 2025, tomó el lugar de Checo Pérez a lado de Verstappen en Red Bull, pero solo estuvo dos carreras antes de regresar con los de Faenza, con quienes sumó en tres de las últimas cuatro carreras.

Sin embargo, cuestionó la decisión de Cadillac pues consideró que podrían darle oportunidad a otros pilotos jóvenes, no a dos veteranos. "Para mí, como piloto joven, sí (le gustaría ver más jóvenes). Creo que hay muchos chicos que merecen una oportunidad en la Fórmula 1 y que están haciendo un gran trabajo en Fórmula 2", declaró previo al Gran Premio de Países Bajos.

Lawson opinó sobre el regreso de Checo Pérez y Valtteri Bottas | RED BULL

Lawson llegó a la F2 en 2021 y al año siguiente, aunque siguió compitiendo, ya era piloto de reserva en AlphaTauri. A pesar de ello, aseguró que le costó tener oportunidad en F1. "Con el desarrollo, los simuladores y la experiencia que tenemos, diría que un novato puede hacer un trabajo igual de bueno, pero entiendo que la experiencia también puede marcar la diferencia", finalizó.

Bortoleto pide que se le dé lugar al campeón de F2

Las palabras de Lawson resonaron con Gabriel Bortoleto, uno de los novatos de este año, y que respaldó al neozelandés, con respecto a la falta de oportunidades para los más jóvenes. "¿Bottas y Pérez en lugar de dos pilotos jóvenes? No me corresponde juzgar las decisiones de los demás".

"Sigo creyendo que quien gane la Fórmula 2 debería tener una oportunidad en Fórmula 1", respondió el brasileño, quien precisamente recibió una oportunidad en Sauber en 2024 como piloto de reservas y este año ascendió, luego de ganar en 2023 el título de Fórmula 3 y el de F2 el año pasado.

Gabriel Bortoleto llegó a F1 como campeón de F2 | INSTAGRAM: @gabrielbortoleto_