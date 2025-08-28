Verstappen admite que ya no peleará por el campeonato y pone la mira en 2026

Max Verstappen aprovechó el parón de verano de la Fórmula 1 para "recargar" y "resetear" la mente tras una primera mitad de temporada muy difícil para Red Bull, aunque reconoció tener la mira ya puesta en 2026.
Con 10 carrera por delante, el piloto neerlandés 'admitió' que ya no peleará por el campeonato mundial este año, recordando que el RB21 ha tenido muchos problemas.
Por ello, Max señaló que su objetivo en Zandvoort este fin de semana y para lo que resta del año estará enfocado en "hacer lo mejor posible" para entender el auto rumbo a la siguiente temporada.
"Simplemente intentaré hacerlo lo mejor posible", reveló en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Holanda. "Intentaré en cada carrera ver qué oportunidades hay y qué más hay que aprender sobre el coche. Por supuesto, el año que viene pilotaremos un coche completamente diferente. Pero me gustaría aprender aún más sobre el coche para ver dónde se puede encontrar aún más rendimiento, para hacerlo un poco más fácil para nosotros.
“Han sido unas bonitas vacaciones de verano, relajándome y pasando tiempo con la familia y los amigos. Fue bueno recargar y resetear”, dijo en conferencia de prensa.
El cuatro veces monarca de F1 actualmente se ubica en la tercera posición de la clasificación general con 187 puntos, 88 por detrás de Lando Norris y a 97 de Oscar Piastri.
