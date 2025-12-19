Afición revienta a Alexis Vega por aventar billetes en festejos: "que falta de respeto"

El Bicampeonato de Toluca desató un furor inconmensurable en la capital del Estado de México, donde miles de aficionados salieron a las calles para acompañar a los Diablos Rojos en su recorrido de celebración. El ambiente fue festivo, con cánticos, banderas y muestras de apoyo al equipo escarlata tras un nuevo logro histórico en el futbol mexicano.

Durante el trayecto por distintos puntos del municipio mexiquense, varios jugadores convivieron con la afición y agradecieron el respaldo recibido a lo largo del torneo. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención no estuvo relacionado con el título, sino con una acción individual que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Alexis Vega, uno de los referentes del Toluca y también jugador de la Selección Mexicana, acaparó los reflectores cuando comenzó a lanzar billetes hacia los aficionados que se encontraban en el recorrido. El gesto fue captado en video y difundido ampliamente, generando opiniones encontradas entre los seguidores del club.

¿Cuáles fueron las reacciones de la afición?

Aunque algunos aficionados interpretaron la acción como una broma o un gesto espontáneo en medio de la euforia, una parte importante de la afición no estuvo de acuerdo con el comportamiento del futbolista. En redes sociales, la escena fue duramente criticada por considerarse innecesaria y fuera de lugar en un festejo popular.

En una publicación de RÉCORD, varios usuarios manifestaron su molestia y cuestionaron la actitud del delantero escarlata. Comentarios como "les dijo pobres", "acaso les dio a entender ser lo que pienso" y "qué falta de respeto para la afición" reflejaron el malestar de quienes consideraron que el gesto pudo interpretarse como ofensivo.

La polémica creció conforme el video se compartió en distintas plataformas, abriendo un debate sobre la responsabilidad de los jugadores profesionales durante eventos públicos y el mensaje que transmiten a sus seguidores, especialmente en celebraciones masivas.

