Cadillac comienza a barajar opciones para piloto de reserva

Cadillac anunció a Sergio ‘Checo’ Pérez y Valterri Bottas como su dupla de pilotos para la primera temporada que estará en Fórmula 1 en 2026. El equipo norteamericano empezará su aventura desde cero y hará su debut en la categoría, por lo que aún tiene varios aspectos por definir, entre ellos, quién será el corredor reserva.

De acuerdo con información de Fox Sports, la escudería ha comenzado a barajar opciones, algunas de ellas incluso ya con experiencia en F1, aunque son tres las que más fuerza han tomado.

El reporte detalla que Mick Schumacher, Guanyu Zhou y Pietro Fittipaldi son las alternativas que suenan en este momento, sin embargo, aún no existen negociaciones con ninguno de ellos.

Bottas y Checo Pérez, pilotos de Cadillac | X: @Cadillac_F1

Schumacher y Zhou, pilotos de experiencia

El piloto alemán corrió para Haas en 2021 y 2022 con pocos buenos momentos que recordar. Tras sus malos resultados, dejó el equipo y ha fungido como reserva en Mercedes.

Por su parte, Zhou vistió por dos años (2022 y 2023) los colores de Alfa Romeo y después estuvo una temporada más en Kick Sauber. Para 2025 se quedó sin asiento y actualmente es reserva en Ferrari.

