Checo Pérez revela el mensaje de aliento que le dio su hijo al firmar con Cadillac

Un martes de fiesta se vivió en México esta semana, con el anuncio del regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1. El mexicano conformará junto con Valtteri Bottas la alineación de Cadillac para su temporada debut.

Sin embargo, el mexicano es mesurado. Mientras que gran parte de la afición sueña con verlo de nuevo en el podio, el tapatío sabe que -al menos en 2026- será un año de desarrollo del auto.

Checo Pérez y su hijo con Luis Ángel Malagón, portero de América | IMAGO 7

El aliento que Checo Pérez recibió de su hijo

En ese contexto, Pérez Mendoza compartió que habló mucho de ese tema con su hijo major, Chequito, y que el niño, a pesar de su corta edad (cumplirá ocho años en diciembre), le dio un mensaje importante. "Le decía: 'No voy a regresar a ganar carreras, estar en el podio'. Y me dice: 'Mira, papá, lo importante es que des lo mejor de ti cada carrera'".

"Y creo que al final para nosotros eso es ganar, progresar. Quizás entrar en los puntos van a ser nuestros podios", declaró el mexicano en entrevista con Fox Sports tras su presentación oficial con el equipo.

Checo Pérez y Valtteri Bottas en su presentación oficial con Cadillac | X: @Cadillac_F1

Checo, enfocado con progresar con Cadillac

El mexicano reiteró que sabe que esta primera temporada con el equipo estadounidense no estará enfocada en luchar por victorias. Sin embargo, no es una situación ajena a él, pues antes de Red Bull le tocó estar en escuderías como Sauber o Racing Point, que difícilmente luchaban por el campeonato.

"Empezar a hacer esos progresos a pasos agigantados va a ser nuestro objetivo. Es como lo veo este nuevo proyecto", enfatizó el tapatío. "Es un proyecto que empieza de cero, entonces es ir paso a paso. Llegó a evolucionar al equipo y como piloto quieres ver la progresión que sea rápida también".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El impacto económico que llevará Checo Pérez a Cadillac en Fórmula 1

Valtteri Bottas y Checo Pérez, nueva dupla de Cadillac | X: @F1