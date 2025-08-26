¿Por qué Cadillac prefirió a Checo Pérez y no a un piloto de EE.UU. en su debut en la F1?

La llegada de Cadillac a la Fórmula 1 en 2026 no solo promete revolucionar la parrilla, sino también generar un debate profundo sobre identidad y estrategia. La marca de General Motors, que enarbola la bandera de Estados Unidos en su desembarco, decidió apostar por Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos titulares, dejando fuera a cualquier representante local.

La decisión sorprendió incluso fuera del paddock: ¿cómo es posible que la escudería estadounidense por excelencia no haya incluido en su alineación a un piloto de casa? Nombres como Jak Crawford, joven promesa de la Fórmula 2, o figuras consolidadas en IndyCar como Pato O’Ward y Alex Palou, fueron puestos sobre la mesa, pero Cadillac optó por la experiencia internacional sobre la bandera.

En palabras de Dan Towriss, CEO de la F1, el criterio fue claro: "Pasamos mucho tiempo analizando contextos como el de Red Bull con Checo y el de Sauber con Bottas. Queríamos pilotos probados, que ya hubieran mostrado temple en escenarios complicados. La nacionalidad no fue el factor decisivo, sino la experiencia".

Pérez regresa a la parrilla tras estar ausense en 2025 | Imago7

La lógica detrás de elegir a Checo Pérez

El fichaje de Checo Pérez tiene varias capas. Primero, su experiencia de más de una década en la F1, habiendo sobrevivido a equipos con recursos limitados y también a la presión extrema de Red Bull. Segundo, su atractivo comercial: Pérez es una de las figuras más seguidas en el mercado latinoamericano, con millones de fanáticos en México y una creciente base en Estados Unidos, especialmente tras sus actuaciones en Austin y Miami.

Cadillac buscaba debutar con estabilidad, no con un experimento. El recuerdo de Logan Sargeant en Williams, un joven estadounidense que se estancó rápidamente en un coche poco competitivo, sirvió como advertencia. Apostar por Crawford, aún en F2, podía ser un riesgo que la marca no estaba dispuesta a asumir en su primera temporada.

El cariño de la afición fue fundamental para ficharlo | Imago7

Una apuesta segura, pero polémica

Aunque la estrategia de Cadillac luce conservadora, su objetivo es claro: minimizar errores y garantizar resultados desde el inicio. Con Checo y Bottas, el equipo obtiene una dupla capaz de aportar no solo experiencia en pista, sino también retroalimentación clave para el desarrollo del monoplaza.

El costo político y mediático; sin embargo, ya está en juego. Para muchos aficionados estadounidenses, Cadillac perdió la oportunidad de impulsar a un piloto local y conectar directamente con el público del país que representa. Pero para otros, la elección de Checo Pérez confirma que la marca apuesta por la credibilidad deportiva primero, la narrativa nacionalista después.

Checo será parte de los circuitos en 2026 | Imago7

En 2026, más allá de resultados, Cadillac también será evaluada por esta decisión: ¿logró el balance correcto entre identidad y competitividad?

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez se lanza contra Red Bull: “Mis reemplazos apenas sumaron cinco puntos”