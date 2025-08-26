Checo Pérez y Valtteri Bottas: La nueva dupla de Cadillac en F1 ya tiene nuevo apodo

Después de mucho tiempo de incertidumbre, Cadillac terminó con las especulaciones y presentó de manera oficial a sus nuevos pilotos: Valtteri Bottas y Sergio Pérez, noticia que ha alegrado a los fanáticos mexicanos por el regreso del mexicano a la Fórmula 1. Dentro de la felicidad que se ha mostrado por parte de los aficionados al deporte motor, un nuevo apodo ha surgido para llamar a los miembros de la escudería.

Primera foto oficial de 'Checottas' | X: @Cadillac_F1

Años de experiencia

Esta nueva dupla tiene por característica principal que será la más experimentada de la parrilla cuando sean parte de los Grandes Premios; entre ambos pilotos acumulan un total de 25 años de experiencia con 500 competencias en la F1. Además del tema de la edad, los memes no se han hecho esperar, siendo uno de los temas principales este nuevo apodo que le han acuñado a la más reciente dupla.

En internet se ha decidido cuál será la manera de referirse a los pilotos de Cadillac, combinando sus nombres y apellidos. La elección final es 'Checottas', sobrenombre que sin duda será utilizado en el 2026 por parte de los seguidores del finlandés, del mexicano o simplemente de la escudería que estará presente en los circuitos por primera vez.

Ambos pilotos fueron rivales en el pasado | MexSport

La felicidad de regresar

Desde que se dio el anuncio oficial por parte de Cadillac la mañana del martes 26 de agosto, las redes sociales no han dejado de 'hablar' del tema, llenando de felicitaciones a Checo Pérez ya que desafortunadamente había estado fuera bastante tiempo de la parrilla.

Su regreso será acompañado de Valtteri Bottas, quien de manera inmediata ya es apoyado tanto por compatriotas suyos como por mexicanos, esperando que la dupla rinda frutos.

Anuncio oficial de la escudería en redes | X: @Cadillac_F1

