Checo Pérez y Cadillac: así le ha ido con cada escudería de la F1

Aún sin ser oficial, todo apunta a que Sergio ‘Checo’ Pérez será el próximo piloto de Cadillac F1, la nueva escudería de la máxima categoría. La gran pregunta es: ¿cómo le ha ido al mexicano cada vez que ha cambiado de equipo?

Su primera oportunidad llegó con Sauber F1 Team, donde pasó de ser piloto de pruebas a ocupar un asiento titular en 2011. En su campaña de debut consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1 y terminó la temporada con 14 unidades. Su mejor resultado fue un séptimo lugar en Valencia, España, que marcó el inicio de su reputación como especialista en sacar provecho de coches poco competitivos.

En 2013 dio el salto a Vodafone McLaren Mercedes, un movimiento que en el papel parecía un sueño, pero que en la pista resultó un duro golpe. Le tocó la etapa más baja del histórico equipo: en 19 Grandes Premios no logró podios, sumó apenas 49 puntos y finalizó 11° en el campeonato de pilotos.

Con el futuro en duda, ‘Checo’ tuvo que emigrar de nuevo, esta vez para llegar a Force India en 2014, escudería con la que encontró estabilidad. En su primer año consiguió un podio en Bahréin y cerró con 59 puntos, dando inicio a una larga etapa en la que se consolidó como uno de los pilotos más regulares de la parrilla. Con los años se convirtió en estandarte del equipo y en 2020, ya bajo el nombre de Racing Point, logró su primera victoria en Fórmula 1 en Sakhir.

Ese mismo año anunció su salida y fichó por Red Bull Racing en 2021, donde su llegada fue clave para respaldar a Max Verstappen en la lucha por el campeonato. En su primera temporada con los de Milton Keynes, Checo ganó en Azerbaiyán y terminó cuarto en el campeonato con 190 puntos. En 2022 vivió su mejor año en la categoría: subió 11 veces al podio, conquistó Mónaco y Singapur y cerró tercero en el Mundial de Pilotos con 305 unidades, su mejor resultado histórico.

Ahora, con fuentes extraoficiales que confirman la llegada de Pérez a Cadillac, el mexicano afrontaría su cuarto cambio de escudería. Y aunque la historia parece repetirse, esta vez ‘Checo’ lo haría como un piloto plenamente consolidado y la gran apuesta de un equipo que busca instalarse en la élite para competir de tú a tú con las potencias de la Fórmula 1.

