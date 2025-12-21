Sarampión en México: Reportan aumento de casos en diciembre ¿Cuáles son los síntomas?

El sarampión volvió a encender las alertas sanitarias en México. Con corte al 19 de diciembre de 2025, la Dirección General de Epidemiología (DGE) reportó 5 mil 860 casos confirmados en el país y 24 defunciones asociadas. Sí: 24 muertes. Un recordatorio brutal de que este virus es altamente contagioso y puede volverse grave si no se detecta a tiempo.

Durante diciembre se registra un aumento de casos de sarampión en el país/Pixabay

Repunte en diciembre: suben los contagios en semanas clave

La alerta se intensificó en las últimas semanas. En la semana epidemiológica 50 se registraron 158 casos confirmados y en la semana 51 se sumaron 22 más. Además, el reporte oficial indica que en las 24 horas previas al corte del 19 de diciembre se agregaron 45 casos nuevos a nivel nacional.

Chihuahua, el epicentro del brote

El estado más golpeado es Chihuahua, donde la DGE reportó 4 mil 473 casos y 21 defunciones.

Después aparecen Jalisco con 462 casos (y una defunción), Guerrero con 227, y Michoacán con 210.

En CDMX también se presentan casos de sarampión confirmados/Secretaría Salud CDMX

¿También hay casos en CDMX? Sí

La Ciudad de México reapareció en el mapa. Tras siete semanas sin nuevos casos, en días recientes se reportaron 15 contagios, y al corte del 19 de diciembre acumula 22 casos confirmados.

Regresó. Y regresó con prisa.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Los síntomas más comunes son: fiebre, manchas rojas (ronchas), tos, escurrimiento nasal, ojos rojos (conjuntivitis) y ganglios inflamados.

Y sí: puede complicarse con neumonía o encefalitis, especialmente en niñas y niños pequeños y personas con defensas bajas.

La vacuna sigue siendo el método más efectivo para prevenir el sarampión/Pixabay

Los más afectados: niños pequeños y jóvenes

Los grupos con más casos confirmados son los menores de 0 a 4 años, con 1,502 casos. También se reporta alta incidencia en jóvenes y adultos jóvenes (incluidos grupos de 20 a 29 años), una señal clara de esquemas incompletos de vacunación.

Dato clave: el sarampión puede contagiar a hasta 18 personas por cada caso positivo, según autoridades sanitarias.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede afectar a personas de todas las edades. 🩺



Si tú o alguien de tu familia aún no ha recibido la vacuna, acude al centro de salud más cercano para solicitarla. 💉🏥



La vacunación es segura, gratuita y eficaz. 💉… pic.twitter.com/17SrzIxRGA — SALUD México (@SSalud_mx) December 17, 2025

Vacunación: la barrera real contra el brote

La Secretaría de Salud insiste: la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) es la herramienta más efectiva. El llamado oficial es revisar la cartilla y completar el esquema.

Si tienes fiebre + ronchas, no lo ignores. Aíslate, evita contacto con niños y adultos mayores y acude a atención médica.