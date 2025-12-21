Alerta clima CDMX: pronostican lluvias para hoy domingo 21 de diciembre

La Ciudad de México enfrenta este domingo 21 de diciembre un escenario climático que combina bajas temperaturas, viento y posibles lluvias, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Desde las primeras horas del día, el frío se hizo sentir con fuerza, especialmente en zonas altas de la capital y áreas colindantes con el Estado de México.

Amaneció con bajas temperaturas en la CDMX/Pixabay

El pronóstico indica que la CDMX amaneció con cielo despejado a parcialmente nublado, presencia de bruma y bancos de niebla en zonas elevadas. El ambiente matutino será frío, con una temperatura mínima estimada de 5 a 7 grados Celsius, por lo que se recomienda abrigarse bien, sobre todo durante la mañana y la noche.

Tarde templada… pero con lluvia en el radar

Aunque por la tarde se espera un ambiente templado, con temperaturas máximas de 20 a 22 grados, el cielo se mantendrá medio nublado y existe probabilidad de lluvias aisladas en distintas zonas de la Ciudad de México. Estas precipitaciones, aunque ligeras, podrían presentarse de forma intermitente y acompañarse de rachas de viento.

En el resto del país también se sentirá el frío desde temprano/Pixabay

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el viento será de componente norte, con velocidades de 10 a 20 km/h, lo que podría intensificar la sensación térmica, especialmente en zonas abiertas y durante el descenso de temperatura al anochecer.

Frío más intenso en zonas altas

En regiones elevadas del Valle de México, el frío será aún más marcado. En el Estado de México, particularmente en áreas como Toluca, se prevén temperaturas cercanas a los 0 grados, con posibilidad de heladas, lo que refuerza el llamado a extremar precauciones, sobre todo en trayectos matutinos y nocturnos.

La sensación térmica en toda la República Mexicana es todavía más baja/Pixabay

Un sistema que favorece lluvias ligeras

El SMN explicó que estas condiciones se deben a la presencia de un canal de baja presión y al ingreso de aire húmedo, fenómenos que favorecen la formación de nubosidad y lluvias aisladas en el centro del país, incluida la capital. Aunque no se esperan tormentas intensas en la CDMX, el escenario es suficiente para generar lloviznas y ambiente húmedo.

Recomendaciones para este domingo

Ante este panorama, las autoridades recomiendan salir abrigado, manejar con precaución por niebla y pavimento mojado, y mantenerse atentos a los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. El frío no se va y la lluvia podría sorprender, así que más vale prevenir.

Las bajas temperaturas y posibilidades de lluvia se mantendrá en CDMX/SMN





Pronóstico de lluvias para hoy 21 de diciembre de 2025:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y noreste) y Chiapas (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca), Tamaulipas (Mante y Sur), Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja), Tabasco (oeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro (Sierra Gorda).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero.