LA Chargers vs Dallas Cowboys EN VIVO NFL Semana 16

Touchdown de los Chargers

Justin Herbert consiguió la anotación con la que se ponen a tres series ofensivas de los Cowboys, con el punto extra, los Chargers dejan el marcador 34-17.

Gol de campo

Los Chargers consiguen una buena serie ofensiva, aunque solo se llevan tres puntos gracias a un gol de campo, ya están a dos series ofensivas de los Cowboys

Se apagó el juego

Las defensivas se han impuesto en estas serie ofensivas, después de dos cuartos sin entregas de balón, se han despejado en dos ocasiones consecutivas

Primera serie ofensiva de Chargers que no acaba en TD

Los Angeles se tuvieron que conformar con un gol de campo después de una buena ofensiva, aunque fueron detenidos, el marcador se quedó 24-17

Se termina la primera mitad en el AT&T Stadium

Touchdown de Justin Herbert

En primera y diez, el QB de Chargers consiguió la anotación con la que su equipo consiguen la ventaja, Los Angeles ganan 21-17

Prescott le da la ventaja otra vez a Dallas

Pase de anotación de los Cowboys con el que los Vaqueros consiguen volver a tomar la ventaja en el marcador 17-14

Herbert vuelve a anotar

Justin Herbert conecta con Ladd McConkey para anotación, el punto extra es bueno y los Chargers ya ganan el partido

Termina el primer cuarto

Dalla vuelve a tomar la ventaja

Gol de campo que conecta bien Aubrey para darle la ventaja a los Cowboys

Chargers empata el juego

Pase de Justin Herbert que conecta un pase de 23 yardas, mismo que Quentin Johnston recibió a una mano para conseguir la anotación, el punto extra fue bueno

Anotación de Dallas

Pase de cinco yardas de Dak Prescott, que conecta con Fournloy para conseguir los primeros siete puntos del partido, el extra fue bueno

KICK OFF

Dallas ya mueve el ovoide después de la patada de despeje de los Chargers

Se vienen los Cowboys

Los Vaqueros de Dallas ya están en el emparrillado para enfrentarse a los Chargers, a pesar de ya estar eliminados de los Play Offs de la NFL

Bienvenidos amigos de RÉCORD

Este domingo los Dallas Cowboys juegan frente a Los Angeles Chargers, aunque después de la victoria de los Philadelphia Eagles, los Vaqueros se han quedado sin posibilidad de jugar los Play Offs de la NFL

La Semana 16 de la NFL nos regala un enfrentamiento de alto voltaje este domingo, cuando los Los Angeles Chargers visiten el AT&T Stadium para medirse a los Dallas Cowboys. Este duelo llega en un punto crítico donde cada yarda cuenta para las aspiraciones de postemporada, especialmente para el equipo californiano que está a un paso de sellar su clasificación.

Los Chargers (10-4) llegan a Texas en un gran momento anímico tras obtener una victoria sufrida pero vital en la semana anterior ante los Kansas City Chiefs, con un marcador de 16-13. El equipo dirigido por Jim Harbaugh ha demostrado ser una de las escuadras más equilibradas de la AFC, posicionándose actualmente como el quinto sembrado de su conferencia.

Con una racha de victorias reciente, el conjunto de Los Ángeles tiene ante sí varios escenarios en los que un triunfo este domingo les otorgaría matemáticamente un lugar en los playoffs.

Por el contrario, los Dallas Cowboys (6-7-1) atraviesan una etapa de incertidumbre y urgencia. Tras caer la semana pasada ante los Minnesota Vikings con un marcador de 34-26, el equipo de la "Estrella Solitaria" ha visto cómo sus posibilidades de clasificar se han reducido drásticamente.

A pesar de contar con la ofensiva número uno de la liga en yardas ganadas, la inconsistencia defensiva y los resultados adversos en momentos clave los mantienen en la cuerda floja dentro de la NFC Este.