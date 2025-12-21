FOTOS Accidente Tren Interoceánico: Así sucedió el choque con un tráiler

Un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se vio involucrado en un accidente la mañana del sábado 20 de diciembre, luego de chocar con un tráiler de carga en un cruce ferroviario del municipio de Pichucalco, Chiapas.

El percance ocurrió alrededor de las 09:55 horas, cuando la unidad pesada intentó cruzar las vías al mismo tiempo que se aproximaba la locomotora, lo que provocó un impacto directo contra el vehículo de carga.

El accidente se dio luego de que el tráiler trató de ganarle el paso al tren/Redes sociales

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler intentó ganarle el paso al tren en un cruce ferroviario cercano a la comunidad de Cardona, sin lograrlo. La locomotora alcanzó a impactar la parte trasera de la unidad, lo que provocó que el vehículo de carga volcara tras el choque.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran daños visibles en la parte frontal del tren, así como el tráiler volcado a un costado de las vías.

El conductor del tráiler resulto con varias lesiones/Redes sociales

Pasajeros resultaron ilesos

Autoridades informaron que 148 pasajeros viajaban a bordo del tren al momento del accidente. Todos ellos, así como la tripulación, resultaron ilesos, sin que se reportaran personas fallecidas o con lesiones graves.

Tras el choque, se activaron los protocolos de emergencia para salvaguardar a los usuarios y evitar mayores riesgos en la zona.

El conductor del tráiler fue trasladado a un hospital

El conductor del tráiler fue el único lesionado en el accidente. Paramédicos lo trasladaron a un hospital cercano, donde fue atendido por posibles fracturas en una muñeca y un antebrazo, según reportes preliminares.

Su estado de salud fue reportado como estable, sin riesgo para su vida.

Curiosos y vecinos fueron los primeros en llegar a la escena del accidente/Redes sociales

Activan plan de contingencia

Luego del accidente, personal del Corredor Interoceánico activó un plan de contingencia para continuar con el traslado de los pasajeros. Se habilitaron otras unidades ferroviarias y autobuses mientras se realizaban las maniobras para retirar el tráiler y revisar la locomotora.

Las autoridades también realizaron una evaluación de daños en la infraestructura ferroviaria para descartar afectaciones mayores.

Autoridades informaron que los pasajeros y la tripulación resultaron ilesos/IG: @ferrocarril_interoceanico

Ruta del Tren Interoceánico

El tren involucrado forma parte de la Línea FA, que conecta Coatzacoalcos, Veracruz, con Pakal Ná (Palenque), Chiapas, una de las rutas clave del proyecto federal del Corredor Interoceánico.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre suspensiones prolongadas del servicio, aunque continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.