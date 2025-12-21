Atlético de Madrid goleó al Girona y se afianza en el tercer sitio en LaLiga para finalizar 2025

El Atlético de Madrid cerró el año con una victoria convincente al imponerse 0-3 al Girona FC en Montilivi, en duelo correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports. El resultado permite a los dirigidos por Diego Pablo Simeone reforzar su confianza como visitantes y mantenerse firmes en puestos de Champions League, mientras que el conjunto catalán se marcha al parón instalado en la zona de descenso.

Desde los primeros minutos, el equipo rojiblanco mostró una versión sólida y dominante, apostando por transiciones rápidas y una presión eficaz que neutralizó los intentos del Girona. Con el regreso de Marcos Llorente al once inicial en lugar de Nahuel Molina, el Atlético encontró profundidad por las bandas y claridad en la circulación, con Julián Álvarez y Pablo Barrios como motores ofensivos.

Precisamente Barrios fue clave en la jugada que abrió el marcador. Al minuto 13, el joven centrocampista inició la acción con un centro al área que no pudo ser despejado por la zaga local; el balón quedó a merced de Koke Resurrección, quien desde la frontal sacó un disparo de primera intención, a bote pronto, que se coló en la escuadra derecha para firmar un auténtico golazo.

El Girona intentó reaccionar y tuvo su ocasión más clara poco después, cuando Axel Witsel conectó una volea que obligó a Jan Oblak a firmar una de las mejores paradas de la temporada, evitando el empate. Sin embargo, el impulso local se diluyó y, al minuto 26, el Atlético sufrió la lesión de Nico González, situación que parecía alterar los planes del Cholo.

En su lugar ingresó Conor Gallagher, quien no tardó en dejar huella. Tras avisar con un disparo alto, el británico amplió la ventaja al minuto 38 con un potente derechazo desde la frontal que, tras un ligero desvío en Vitor Reis, terminó por descolocar a Paulo Gazzaniga y se coló en el fondo de la portería.

Antes del descanso, el Atlético mantuvo el control y estuvo cerca del tercero, primero con otro intento de Gallagher y luego con una aproximación de Giuliano Simeone que se marchó rozando el poste. Tras el paso por vestuarios, los colchoneros no bajaron el ritmo y siguieron gestionando el partido con autoridad ante un Girona que buscaba respuestas desde el banquillo.

Oblak volvió a aparecer en el minuto 72 para imponerse en un mano a mano con Álex Moreno, mientras Simeone movía sus piezas para asegurar el resultado, dando entrada a hombres como Raspadori, Le Normand, Almada y Antoine Griezmann. El francés aprovechó sus minutos y, ya en el descuento, culminó una pared con Raspadori para definir con un disparo raso y sellar el 0-3 definitivo, su cuarto gol en tres partidos, que deja al Atlético despidiendo 2025 con 37 puntos y sensaciones inmejorables.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.