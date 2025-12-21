Barcelona aprovecha superioridad numérica y vence a Villarreal en su último juego de 2025

Más líderes que nunca. Barcelona despedirá el 2025 como campeón de invierno en LaLiga, con una ventaja de cuatro puntos sobre Real Madrid luego de la victoria como visitante ante Villarreal. El Submarino Amarillo, en cambio, cayó al cuarto puesto, aunque con dos partidos menos que Atlético de Madrid.

Los dirigidos por Marcelino García compitieron por momentos en el Estadio la Cerámica. Sin embargo, la expulsión de Renato Veiga a pocos minutos del descanso y un Joan García en plan grande, mantuvieron a Villarreal a raya y los de Hansi Flick sumaron su séptima victoria consecutiva en todas las competencias, octava en liga.

Barcelona despedirá el 2025 a cuatro puntos de Real Madrid | AP

Desde su derrota contra Real Madrid en el Clásico de España, en la Jornada 10, el Barça no ha dejado de ganar en el campeonato local, con ocho triunfos por diferencia de al menos dos goles cada uno. Además, la defensa solo ha permitido ocho goles, principalmente por el regreso de Joan García.

Raphinha y Joan García pusieron la ventaja al descanso

Precisamente fue el arquero culé quien se puso el traje de héroe en la primera mitad, cuando el marcador ya estaba a 0-1 a favor de los blaugranas. Raphinha abrió el marcador al minuto 11, por medio de la vía penal, y estuvo cerca de hacer el empate siete minutos más tarde, pero su disparo dejó temblando el travesaño.

Raphinha hizo el primer gol del partido | AP

Los culés aflojaron el ritmo un poco y al minuto 35, en su intento de apoyarse con su portero, Alejandro Balde dejó a Tajon Buchanan en una posición inmejorable para empatar el partido. Sin embargo, García achicó oportunamente y aunque el rebote pegó en el atacante, la fortuna impidió que el esférico se metiera al fondo de la red.

García también tuvo un par de atajadas más en el segundo tiempo, una al minuto 67 en el área chica contra Rafa Marín y otras dos más al 76', en una doble acción frente a Georges Mikautadze y Sergi Cardona. Gracias a ello, a pesar de tener el 0-2 a si favor, Joan evitó un cierre dramático en el Madrigal.

Yamal vuelve a marcar con el Barça

Fue Lamine Yamal quien, indirectamente, inclinó la balanza a favor de los culés al minuto 39, cuando recibió la falta de Veiga que el silbante sancionó con roja directa. El atacante blaugrana tuvo que ser atendido del tobillo por la entrada, pero regresó al campo sin mayores problemas e incluso se hizo presente en el marcador.

Después de un par de jugadas que Barcelona no capitalizó, Yamal corrió con un poco de suerte y al 63', luego de una serie de rebotes, sacó un punterazo que pasó entre las piernas del defensa para el 0-2. Fue el séptimo gol en liga para Lamine, que en todas las competencias ha participado en 20 anotaciones, con nueve goles y 11 asistencias.