Presidente del Fenerbahce, donde juega Edson Álvarez, es acusado de tráfico de drogas

Sadettin Saran, presidente del Fenerbahce, compareció este domingo ante la Fiscalía General de Estambul en el marco de una investigación por presunta fabricación y tráfico de drogas, luego de que se realizara un registro domiciliario como parte de un operativo policial. El caso se produce en un contexto complejo para el club turco, que atraviesa simultáneamente otros frentes judiciales y administrativos.

De acuerdo con la defensa, el empresario turco-estadounidense regresó a Turquía desde Milán para atender la citación fiscal. Su abogado detalló que Saran se encontraba en el extranjero por motivos profesionales y deportivos, entre ellos su asistencia al partido de Euroliga entre Olimpia Milán y Fenerbahce Beko, así como negociaciones relacionadas con un posible traspaso.

La representación legal explicó que, una vez que el directivo tuvo conocimiento de la investigación difundida por medios locales, inició de inmediato los trámites para volver al país en el primer vuelo disponible. Este movimiento, subrayaron, buscó garantizar su plena disposición para colaborar con las autoridades judiciales.

La Fiscalía citó a Saran en calidad de sospechoso dentro de una investigación antinarcóticos que se activó tras un procedimiento policial que incluyó un registro en su vivienda. Según fuentes citadas por la prensa turca, durante dicha inspección no se hallaron pruebas que acrediten la comisión de un delito por parte del dirigente.

No obstante, la investigación continúa abierta y tiene como objetivo esclarecer posibles vínculos entre Saran y una persona detenida previamente en un operativo por tráfico de estupefacientes. Las autoridades buscan determinar si existe alguna conexión directa o indirecta que justifique su inclusión en el expediente.

Tras rendir declaración ante el fiscal, Saran fue trasladado al Instituto de Medicina Forense de Estambul. En ese centro se le practicaron pruebas toxicológicas, con la toma de muestras de sangre, cabello y orina, como parte de los protocolos habituales en este tipo de investigaciones, según informaron medios locales.

Como medida cautelar, la Justicia turca impuso al presidente del Fenerbahce la prohibición de salir del país mientras se desarrollan las diligencias. La restricción se mantendrá vigente hasta que el Ministerio Público determine si existen elementos suficientes para avanzar con cargos formales o archivar el caso.

