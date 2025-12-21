Chofis López recuerda con cariño a Matías Almeyda y lo llama su mejor entrenador

Javier Eduardo 'Chofis' López atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera profesional. Luego de salir de Pachuca hace algunos meses, el futbolista mexicano no logró colocarse en ningún equipo de la Liga MX, situación que lo llevó a tomar un camino poco habitual para un jugador con pasado en Selección Mexicana.

Ante la falta de oportunidades en el máximo circuito, el exjugador de Chivas decidió mantenerse activo en la llamada “talacha”, una alternativa que muchos futbolistas utilizan para no perder ritmo mientras buscan una nueva oportunidad en el futbol profesional.

Chofis López | IMAGO7

Aunque había mantenido un perfil bajo desde su salida de Pachuca, Chofis López reapareció recientemente en una dinámica en redes sociales, donde respondió diversas preguntas relacionadas con su trayectoria, dejando varias declaraciones que no pasaron desapercibidas entre los aficionados.

Una de las respuestas que más llamó la atención fue cuando se le cuestionó sobre el mejor entrenador que ha tenido a lo largo de su carrera, tema que suele generar debate entre seguidores del futbol mexicano.

Chofis López elige a Matías Almeyda como el mejor DT de su carrera

Sin dudarlo, Javier Eduardo López señaló a Matías Almeyda como el técnico más importante en su desarrollo futbolístico, mostrando respeto hacia otros entrenadores, pero destacando lo que vivió bajo el mando del argentino en Chivas.

"Matías Almeyda, con todo respeto a los demás", respondió 'La Chofis', recordando la etapa más exitosa de su carrera, en la que fue parte fundamental del equipo rojiblanco que conquistó Liga MX, Copa MX y Concacaf.

Chofis López | IMAGO7

Las palabras del mediocampista reavivaron la nostalgia entre los aficionados del Guadalajara, quienes recuerdan a Chofis como uno de los jugadores más determinantes durante el proyecto de 'El Pelado' Almeyda.

Chivas MV, el nuevo reto de Chofis López en la talacha

El próximo capítulo en la carrera de Chofis López será con el equipo Chivas MV, dentro del circuito de la talacha, donde buscará reencontrarse con su mejor versión y demostrar que aún tiene condiciones para volver al futbol profesional.

Chofis López | IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.