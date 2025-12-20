¡Llamada Europea! Guillermo Almada habló sobre el posible fichaje de Elías Montiel

Este fin de semana el Real Oviedo le dio la bienvenida a Guillermo Almada, exentrenador de los Tuzos de Pachuca, equipo que es parte del mismo grupo que el del cuadro español.

Después del empate ante el Celta de Vigo, Guillermo Almada fue cuestionado sobre la posibilidad de que Elías Montiel pueda llegar a LaLiga en este mercado invernal, entendiendo que Almada fue el entrenador que debutó el juvenil mexicano.

El ahora entrenador del Oviedo no dudó en alabar las cualidades del mediocampista mexicano, por lo que no le cerró las puertas, aunque aseguró que no hay nada cercano para que ese fichaje se pueda dar, al menos, no por ahora.

“Es un jugadorazo, le hice debutar con 16 años. No he conversado ni con Jesús ni con Martín. La Liga mexicana tiene gran nivel y veremos en los próximos días”, comentó el entrenador sudamericano

¿Cuáles son los números de Elías Montiel?

Contando todas las competencias, desde que Guillermo Almada lo debutó, ha jugado un total de 79 partidos con el primer equipo de los Tuzos de Pachuca, donde ha logrado marcar cinco goles.

El juvenil de 20 años tiene 16 partidos en selección nacional, aunque todavía no debuta con la Selección Mayor, 13 de esos encuentros son con la categoría Sub 20, con la que jugó el Mundial en este año.

Florentino alabó a Montiel

Después de que Pachuca se enfrentó al Real Madrid en dos ocasiones recientemente, Florentino Pérez (Presidente del cuadro merengue) habló sobre las cualidades del mediocampista mexicano, alabando su calidad.