Javier Aquino y sus logros en Tigres ¿Es leyenda del club regiomontano?

Javier Aquino se convirtió en la primera baja oficial de Tigres rumbo al siguiente torneo, luego de no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato.

Con ello, el mediocampista pone fin a una etapa de una década defendiendo los colores felinos, tiempo en el que dejó una huella profunda dentro y fuera de la cancha.

Aquino confirmó su salida de Tigres

Aquino llegó a Tigres en el Apertura 2015 y permaneció en el club hasta el Apertura 2025, periodo en el que disputó 442 partidos oficiales.

Durante ese lapso, aportó 30 goles y 58 asistencias, además de acumular aproximadamente 35 mil 700 minutos de juego, cifras que reflejan su constancia y regularidad a lo largo de los años.

Aquino se marcha después de diez años y varios títulos

En el plano colectivo, su paso por Tigres estuvo marcado por el éxito. Javier Aquino levantó un total de 12 títulos con la institución, entre los que destacan cinco campeonatos de Liga MX, además de una Liga de Campeones de la Concacaf, consolidándose como parte fundamental de una de las épocas más ganadoras en la historia del club.

El mediocampista también dejó momentos especiales en partidos de alta rivalidad. Marcó un gol en el Clásico Regio, el cual llegó en su primer derbi ante Rayados, un recuerdo que quedó grabado en la memoria de la afición auriazul.

Aquino ganó 11 títulos con los felinos

A lo largo de 21 torneos disputados en la Liga MX con Tigres, Aquino se ganó el respeto del entorno futbolístico y el cariño de la afición, principalmente por su entrega, disciplina y constancia partido a partido, cualidades que lo convirtieron en un jugador confiable sin importar el rol que le tocara asumir.

Por los años defendiendo la camiseta, los títulos obtenidos y su compromiso permanente, Javier Aquino se despide de Tigres como una auténtica leyenda del club, dejando un legado que será difícil de igualar en la historia reciente de la institución.