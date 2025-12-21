Javier Aquino 'explota' contra la directiva de Tigres tras su salida: "Merecía honestidad"

Más de diez años de carrera con un club llegaron a su fin de la manera menos esperada y más dolorosa para Javier Aquino. El jugador confirmó su salida de Tigres por medio de un transmisión en sus redes sociales y señaló que quiso ser él el primero en dar el anuncio a sus seguidores.

Más tarde, en entrevista con TUDN, reiteró que no fueron honestos con él. "Mauricio Culebro y en este caso Guido (Pizarro) toman la determinación de comunicarme hoy, a falta de 11 días de terminar mi contrato, comunicarme que no sigo más".

Aquino confirmó su salida de Tigres | IMAGO 7

"Al final de cuentas yo esperaba otra cosa, al menos poder despedirme de mis compañeros en una cancha de futbol, en un vestidor, perteneciendo al club y despidiéndome de ellos", declaró Aquino, quien llegó a Tigres en el Apertura 2015 tras su paso por el futbol español.

Dolió la falta de honestidad

El jugador reiteró que más le duele de dejar al equipo de la UANL fueron las formas, pues en su momento el club lo llevó a pensar que sí había alternativas para la renovación. "La situación se deriva de las formas; después de tantos años, haberle entregado tanto al club (...) me lo informaran de esta forma".

Aquino se marcha después de diez años y varios títulos | IMAGO 7

"Nunca fui que me peleara con nadie, incluso en este momento cuando intentaron negociar conmigo, darme una ligera esperanza de continuar, nunca tuve problema con la negociación, con bajarme el salario, con aceptar las condiciones que ellos quisieran", enfatizó Aquino.

En ese mismo sentido, aseguró que nunca fue exigente y que tenía la apertura a negociar, razón por la cual le dolió más la falta de honestidad que su salida del club como tal. "Creo que conmigo en cierta forma no fueron del todo honestos".

Aquino lamentó la manera en que se dieron las cosas | IMAGO 7

"Y creo que por el tiempo que llevaba en el club merecía la honestidad y la claridad, y decirme con tiempo que no tenían planes. Eso es lo que dolió, ha sido un día muy complicado, he llorado mucho. No por no querer irme, todos nos tenemos que ir, sino por la forma en que me dicen adiós", finalizó.

Los números de Javier Aquino con Tigres

Partidos jugados: 442

Goles: 30

Asistencias: 58

Títulos: 11

CAMPEONATOS CON TIGRES

Liga MX (5): Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019, Clausura 2023

Campeón de Campeones (4): 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2022-23

Copa de Campeones Concacaf: 2019-2020

Campeones Cup: 2022-23