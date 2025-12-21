Juan Carlos Cacho y la discusión que tuvo con Enrique Meza que casi termina en golpes

El delantero de Pachuca recordó cuando el histórico entrenador lo amenazó durante un entrenamiento

Hace más de 20 años que Juan Carlos Cacho salió de Cruz Azul, pero fue en Pachuca, bajo las órdenes de Enrique Meza que dio su mejor versión. Durante casi cuatro años, el delantero mexicano fue un referente en el equipo de la Bella Airosa, recordado por su agónico gol en la Final del Clausura 2007 ante América.

Sin embargo, el éxito no solo son buenas noticias, sino también discusiones fuertes, cualquier equipo con gloria, alguna vez tocó el piso. Una de las anécdotas que Juan Carlos Cacho tiene presente fue su fuerte discusión que tuvo con Enrique Meza, en la que el entrenador lo amenazó con irse a los golpes.

"En un entrenamiento, de repente el profe Meza empieza a regañar cabrón a Leobardo López, de algún fundamento, algo que no hizo. Le estaba cargando mucho la mano y ahí va tu servidor, le digo: 'Profe, creo que ya entendió', y me dice: 'tú no te metas cabrón, así como jugaste también contra Chivas'", comentó Cacho en el podcast El RePortero.

Después de que Cacho se volteó, el exjugador mexicano recordó con lujo de detalle las palabras que le dijo Meza. "Me dice: 'Juan Carlos, así como me ves, sí te rompo tu madre'. Uno ya no quería pelear pero se enganchó muchísimo y llegó el Chaco, agarró al profe; llegó Damián; llegó Chitiva; y a mí también me separaron, porque como que venía".

¿Cómo se resolvió el tema entre Enrique Meza y Juan Carlos Cacho?

Juan Carlos Cacho también recordó que todo se solucionó en las regaderas, ya con ambos más tranquilos. El delantero se disculpó con el entrenador, mientras que Enrique Meza hizo lo propio con el exjugador.

"Estábamos en la cancha hasta el final y era un trayecto largo a las regaderas, me fui caminando y detrás de mí venía el profe. Yo seguí mi paso, llegué, me quité la ropa y, cuando iba a abrir la llave llegó Meza y ya empezamos a hablar más tranquilos y sacamos muchas cosas que teníamos cada uno", aseveró Cacho.

El legado de Enrique Meza en Pachuca

Enrique Meza se convirtió en un baluarte en cada equipo que dirigió, pero con Pachuca logró uno de los hitos más grandes del balompié nacional. Con los Tuzos, 'El Ojitos' ganó cuatro títulos, pero el más importante fue la Copa Sudamericana de 2006, cuando derrotó en la Gran Final a Colo-Colo.

