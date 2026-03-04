Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Antonio Mohamed confirma que Alexis Vega será convocado ante Juárez

Antonio Mohamed y Alexis Vega en un partido de Toluca en el Apertura 2025 | IMAGO 7
Antonio Mohamed y Alexis Vega en un partido de Toluca en el Apertura 2025 | IMAGO 7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 07:22 - 04 marzo 2026
El entrenador de los Diablos elogió a su equipo por la actitud mostrada en el torneo

Toluca es el único equipo invicto en el Clausura 2026 y el objetivo del Tricampeonato en la Liga MX luce cada vez más real, pues aunque no tenga al plantel completo continúa en la cima y con resultados positivos, además de ser la mejor defensiva del torneo con cuatro goles en contra.

¿Qué dijo Mohamed sobre Vega?

Una de las piezas fundamentales en los éxitos obtenidos por el Toluca bajo el mando de Antonio Mohamed es Alexis Vega, quien no ha podido tener actividad constante debido a una lesión. El ‘Turco’ dio buenas noticias, no solo para su club de tener otra arma para hacer a los Diablos más fuertes, sino que también para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Alexis Vega celebra el título del Apertura 2025 con Toluca | IMAGO 7
Alexis Vega celebra el título del Apertura 2025 con Toluca | IMAGO 7

“Alexis está hace una semana normal. Vamos a ver si el sábado tiene algunos minutos de cancha o el domingo. Seguramente jugará o irá a la banca”, detalló el entrenador del Toluca sobre la situación de Vega.

Antonio Mohamed enalteció a la ambición de su equipo y lo describe como un grupo que pareciera que no ha ganado campeonatos, ya que tienen la misma actitud de siempre para obtener trofeos.

Jugadores de Toluca festejando la remontada | MEXSPORT

"El equipo juega como si no hubiese ganado campeonatos. Sigue compitiendo igual y también existe una competencia interna para defender el puesto. Esto me hace sentir orgulloso del grupo que conduzco”, agregó Mohamed.

Mohamed ve a Pumas como parámetro

Por último, el estratega argentino destacó el trabajo realizado por Efraín Juárez y Pumas para el partido ante Toluca. El ‘Turco’ aseguró que fue difícil y que seguramente Universidad Nacional estará en la Fase Final del Clausura 2026.

Toluca celebra gol ante Pumas en el Clausura 2026 | MEXSPORT
Toluca celebra gol ante Pumas en el Clausura 2026 | MEXSPORT

“Ellos nos hicieron sufrir un montón en esa situación. Hoy fue un partido difícil, un alto grado de dificultad, porque es un rival que ha mejorado muchísimo y que creo yo que va a estar en instancia final. Es un buen balance para nosotros”, concluyó Mohamed.

