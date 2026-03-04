El Reporte Ponce: Ni Chivas ni Pumas pueden aún con los contendientes

Chispeante. Los proyectos de los grandes que seguían dormidos eran los de Chivas y Pumas; se avivaron, con esencias distintas, pero ya se mueven. El problema es que les falta aún lo único que vale al final: ser campeones, como se le exige también a América y Cruz Azul.

Al revisar la tabla general, ambos metidos entre los cinco primeros, parecen contendientes, tienen algo, ya no están desahuciados, como Rayados, el único poderoso que sigue dando pena. Sin embargo, cuando tienen enfrente a algún equipo realmente, como sucedió con Guadalajara ante La Máquina y Toluca, y con Universidad anoche ante los Diablos Rojos, se desmoronan y recuerdan que no están listos para ser monarcas.

UNO YA TRAICIONÓ SUS IDEALES, ¿SE VALE?

Contrarios. Entre el Guadalajara y Universidad hay una diferencia notable que será cuestión de gustos y creencias validarla o quitarle mérito por ser contraria a los ideales: Chivas no quiebra la convicción de tener sólo mexicanos y hace gala de sus fuerzas básicas, mientras Pumas traicionó su esencia de base de canteranos y soltó millones de dólares como nunca lo había hecho.

Ambos caminos han alcanzado notas sobresalientes después de tantos años grises, y a ambos les falta el título, pero así parece que se acercan. Eso sí, mientras el Rebaño se aferró a su filosofía y esencia, Universidad la cambió por los resultados a como dé lugar. ¿Se vale? Tú eres el mejor juez.

LARCAMÓN YA PASÓ A ANSELMI

Verdadero. El proyecto que sigue dando pasos gigantes es el de Cruz Azul, uno que mantiene los ideales trazados por la actual directiva y que ya encumbró a Larcamón como uno de sus mejores estrategas este siglo en eficiencia, por encima de Anselmi: en 36 partidos ya alcanzó 66% de efectividad. Y lo que falta.

NO VETARON A LOS AMERICANISTAS

Protegidos. Querétaro anunció anoche que se reservaba el derecho de admitir a aficionados del equipo visitante de este sábado, América, pero causó confusión. En realidad, no vetan a aficionados de las Águilas, sino que Gallos se resguarda ante la reventa de abonos, usados para comprar boletos en preventa y ofrecerlos a grupos de animación azulcrema.

Y es que la Policía Estatal detuvo a una persona con más de 70 boletos que había ‘rentado’ abonos para revender entradas en redes a las barras. Así que hay que aclarar: El abonado sí podrá ingresar con sus acompañantes, incluso con jersey del Club América, siempre que sea el titular.

EL TURCO FALLÓ TIPO 'RUDO Y CURSI'