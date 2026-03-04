Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Opinión

El Reporte Ponce: Ni Chivas ni Pumas pueden aún con los contendientes

Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 07:15 - 04 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

Chispeante. Los proyectos de los grandes que seguían dormidos eran los de Chivas y Pumas; se avivaron, con esencias distintas, pero ya se mueven. El problema es que les falta aún lo único que vale al final: ser campeones, como se le exige también a América y Cruz Azul.

Al revisar la tabla general, ambos metidos entre los cinco primeros, parecen contendientes, tienen algo, ya no están desahuciados, como Rayados, el único poderoso que sigue dando pena. Sin embargo, cuando tienen enfrente a algún equipo realmente, como sucedió con Guadalajara ante La Máquina y Toluca, y con Universidad anoche ante los Diablos Rojos, se desmoronan y recuerdan que no están listos para ser monarcas.

UNO YA TRAICIONÓ SUS IDEALES, ¿SE VALE?

Contrarios. Entre el Guadalajara y Universidad hay una diferencia notable que será cuestión de gustos y creencias validarla o quitarle mérito por ser contraria a los ideales: Chivas no quiebra la convicción de tener sólo mexicanos y hace gala de sus fuerzas básicas, mientras Pumas traicionó su esencia de base de canteranos y soltó millones de dólares como nunca lo había hecho.

Ambos caminos han alcanzado notas sobresalientes después de tantos años grises, y a ambos les falta el título, pero así parece que se acercan. Eso sí, mientras el Rebaño se aferró a su filosofía y esencia, Universidad la cambió por los resultados a como dé lugar. ¿Se vale? Tú eres el mejor juez.

LARCAMÓN YA PASÓ A ANSELMI

Verdadero. El proyecto que sigue dando pasos gigantes es el de Cruz Azul, uno que mantiene los ideales trazados por la actual directiva y que ya encumbró a Larcamón como uno de sus mejores estrategas este siglo en eficiencia, por encima de Anselmi: en 36 partidos ya alcanzó 66% de efectividad. Y lo que falta.

NO VETARON A LOS AMERICANISTAS

Protegidos. Querétaro anunció anoche que se reservaba el derecho de admitir a aficionados del equipo visitante de este sábado, América, pero causó confusión. En realidad, no vetan a aficionados de las Águilas, sino que Gallos se resguarda ante la reventa de abonos, usados para comprar boletos en preventa y ofrecerlos a grupos de animación azulcrema.

Y es que la Policía Estatal detuvo a una persona con más de 70 boletos que había ‘rentado’ abonos para revender entradas en redes a las barras. Así que hay que aclarar: El abonado sí podrá ingresar con sus acompañantes, incluso con jersey del Club América, siempre que sea el titular.

EL TURCO FALLÓ TIPO 'RUDO Y CURSI'

Cambiado. Y ya de cierre, anoche en el Olímpico de CU, Mohamed ya no pudo hacer magia, y no por su equipo, que le dio la vuelta a Pumas, sino porque cuando se sancionó penalti a favor del Toluca, Tony volvió a mandar recado a su portero, Hugo González, de a qué lado cobraría la Pantera Morales, su excompañero. Pero el paraguayo la mandó a su izquierda. ¿O se habrá confundido como en aquella película de 'Rudo y Cursi'?

Lo Último
09:50 ¡Regresa Lewandowski! El polaco estará disponible para el juego ante el Athletic
09:38 Murió Ana Luisa Peluffo a los 96 años, estrella del cine de oro y las telenovelas
09:20 ¡Oficial! Exentrenador de la Liga MX dirigirá a River Plate
09:16 ¿Cerrada venta de Atlas? Alejandro Irarragorri señala a Miguel Bejos como uno de los postores más avanzados
08:50 Mundial 2026: FIFA canceló el 40 por ciento de las reservaciones en hoteles en Ciudad de México
08:44 IFAB pondrá a prueba Ley Wenger del fuera de lugar en la liga canadiense
08:22 ¿Murió Beto, el recluso del podcast Penitencia? Esto dijo Saskia Niño de Rivera
08:15 Antoine Griezmann le regresa el dardo al Barcelona: "¿Esta foto va muy dura?"
08:05 Barcelona confirma gravedad de las lesiones de Jules Koundé y Alejandro Baldé
07:42 Otra vez violencia en la Liga MX: aficionados de Pumas agreden a fans del Toluca
Tendencia
1
Futbol Fallece expresidente de la Federación Mexicana de Futbol
2
Futbol Mikel Arriola ve como posibilidad que México sea sede del Mundial de Clubes 2029
3
Futbol Barcelona se lleva la Copa de Leyendas tras vencer al Real Madrid en Guadalajara
4
Contra ¡Saca la chamarra! Activan alerta amarilla por frío este miércoles 4 de marzo en la CDMX
5
Futbol Utah Royals ficha a la delantera mexicana Kiana Palacios con una cifra récord
6
Futbol ¡El 'oso' de la década! Robert Morales protagoniza terrorífica falla ante Toluca, su exequipo
Te recomendamos
¡Regresa Lewandowski! El polaco estará disponible para el juego ante el Athletic
Futbol
04/03/2026
¡Regresa Lewandowski! El polaco estará disponible para el juego ante el Athletic
Murió Ana Luisa Peluffo a los 96 años, estrella del cine de oro y las telenovelas
Contra
04/03/2026
Murió Ana Luisa Peluffo a los 96 años, estrella del cine de oro y las telenovelas
¡Oficial! Exentrenador de la Liga MX dirigirá a River Plate
Futbol
04/03/2026
¡Oficial! Exentrenador de la Liga MX dirigirá a River Plate
Jugadores de Atlas en el Clausura 2026 | IMAGO 7
Futbol
04/03/2026
¿Cerrada venta de Atlas? Alejandro Irarragorri señala a Miguel Bejos como uno de los postores más avanzados
Panorámica del Zócalo de la Ciudad de México | AP
Futbol
04/03/2026
Mundial 2026: FIFA canceló el 40 por ciento de las reservaciones en hoteles en Ciudad de México
IFAB pondrá a prueba Ley Wenger del fuera de lugar en la liga canadiense
Futbol
04/03/2026
IFAB pondrá a prueba Ley Wenger del fuera de lugar en la liga canadiense