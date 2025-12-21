¿Aún no envuelves tus regalos? En CDMX lo hacen GRATIS y con papel reciclado

Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes son fechas en las que no pueden faltar los regalos. Y para quienes todavía no los envuelven, en la Ciudad de México se habilitaron varios centros donde no solo te ayudan a envolver tus obsequios completamente gratis, sino que además lo hacen con papel reciclado, contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

Si aún no envuelves tus regalos, hay una opción en CDMX que es gratis/Pixabay

Envolver regalos gratis y con papel reciclado en CDMX

La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX lanzó la campaña Navidad Sustentable, con la que busca ofrecer a los capitalinos una alternativa para envolver regalos sin gastar un solo peso y sin dañar al planeta, utilizando materiales reciclados.

Centros comerciales donde envuelven regalos gratis

Los stands de envoltura gratuita están ubicados en los siguientes centros comerciales de la Ciudad de México:

Parque Alameda

Parque Delta

Parque Duraznos

Parque Las Antenas

Parque Lindavista

Parque Tepeyac

Parque Tezontle

Parque Vía Vallejo

Reforma 222

Los stands se ubican en centros comerciales de la CDMX/Gobierno CDMX

Fechas y horarios de los módulos

Los módulos estarán disponibles para el público en las siguientes fechas:

19, 20 y 21 de diciembre

2, 3 y 4 de enero

Horario: de 11:00 a 18:00 horas.

En CDMX ya se siente el espíritu navideño/Gina Sánchez

Consejos para una Navidad sustentable

Como parte de la campaña Navidad Sustentable, el Gobierno de la CDMX también compartió una serie de recomendaciones para celebrar estas fechas de manera más consciente, tanto con nuestros seres queridos como con el planeta.

Autoridades sugieren una Navidad sustentable en pro del medio ambiente/Pixabay

Tips para una Navidad sustentable: