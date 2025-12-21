¿Aún no envuelves tus regalos? En CDMX lo hacen GRATIS y con papel reciclado

Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes son fechas en las que no pueden faltar los regalos. Y para quienes todavía no los envuelven, en la Ciudad de México se habilitaron varios centros donde no solo te ayudan a envolver tus obsequios completamente gratis, sino que además lo hacen con papel reciclado, contribuyendo al cuidado del medio ambiente.
Envolver regalos gratis y con papel reciclado en CDMX
La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX lanzó la campaña Navidad Sustentable, con la que busca ofrecer a los capitalinos una alternativa para envolver regalos sin gastar un solo peso y sin dañar al planeta, utilizando materiales reciclados.
Centros comerciales donde envuelven regalos gratis
Los stands de envoltura gratuita están ubicados en los siguientes centros comerciales de la Ciudad de México:
- Parque Alameda
- Parque Delta
- Parque Duraznos
- Parque Las Antenas
- Parque Lindavista
- Parque Tepeyac
- Parque Tezontle
- Parque Vía Vallejo
- Reforma 222
Fechas y horarios de los módulos
Los módulos estarán disponibles para el público en las siguientes fechas:
- 19, 20 y 21 de diciembre
- 2, 3 y 4 de enero
Horario: de 11:00 a 18:00 horas.
Consejos para una Navidad sustentable
Como parte de la campaña Navidad Sustentable, el Gobierno de la CDMX también compartió una serie de recomendaciones para celebrar estas fechas de manera más consciente, tanto con nuestros seres queridos como con el planeta.
Tips para una Navidad sustentable:
- Reduce tus residuos. Reutiliza, evita desechables y elige con conciencia.
- Decora con conciencia. Reutiliza adornos y opta por materiales durables o naturales.
- Consume local. Apoyar lo cercano reduce la huella de carbono y fortalece la comunidad.
- No desperdicies alimentos. Planea tus compras y porciones.
- Evita la pirotecnia. Cuidar el aire, la fauna y a las personas también es celebrar.
- Regala tiempo y experiencias. Compartir también es un gran regalo.