¿Aún no envuelves tus regalos? En CDMX lo hacen GRATIS y con papel reciclado

Checa la ubicación de lugares donde podrás llevar a que te envuelvan tus regalos sin pagar un peso

En CDMX fomentan una Navidad sustentable en todos los sentidos. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
21 de Diciembre de 2025

Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes son fechas en las que no pueden faltar los regalos. Y para quienes todavía no los envuelven, en la Ciudad de México se habilitaron varios centros donde no solo te ayudan a envolver tus obsequios completamente gratis, sino que además lo hacen con papel reciclado, contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

Si aún no envuelves tus regalos, hay una opción en CDMX que es gratis/Pixabay
Envolver regalos gratis y con papel reciclado en CDMX

La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX lanzó la campaña Navidad Sustentable, con la que busca ofrecer a los capitalinos una alternativa para envolver regalos sin gastar un solo peso y sin dañar al planeta, utilizando materiales reciclados.

Centros comerciales donde envuelven regalos gratis

Los stands de envoltura gratuita están ubicados en los siguientes centros comerciales de la Ciudad de México:

  • Parque Alameda
  • Parque Delta
  • Parque Duraznos
  • Parque Las Antenas
  • Parque Lindavista
  • Parque Tepeyac
  • Parque Tezontle
  • Parque Vía Vallejo
  • Reforma 222
Los stands se ubican en centros comerciales de la CDMX/Gobierno CDMX
Fechas y horarios de los módulos

Los módulos estarán disponibles para el público en las siguientes fechas:

  • 19, 20 y 21 de diciembre
  • 2, 3 y 4 de enero

Horario: de 11:00 a 18:00 horas.

En CDMX ya se siente el espíritu navideño/Gina Sánchez
Consejos para una Navidad sustentable

Como parte de la campaña Navidad Sustentable, el Gobierno de la CDMX también compartió una serie de recomendaciones para celebrar estas fechas de manera más consciente, tanto con nuestros seres queridos como con el planeta.

Autoridades sugieren una Navidad sustentable en pro del medio ambiente/Pixabay
Tips para una Navidad sustentable:

  • Reduce tus residuos. Reutiliza, evita desechables y elige con conciencia.
  • Decora con conciencia. Reutiliza adornos y opta por materiales durables o naturales.
  • Consume local. Apoyar lo cercano reduce la huella de carbono y fortalece la comunidad.
  • No desperdicies alimentos. Planea tus compras y porciones.
  • Evita la pirotecnia. Cuidar el aire, la fauna y a las personas también es celebrar.
  • Regala tiempo y experiencias. Compartir también es un gran regalo.

