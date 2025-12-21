Mateo Chávez es titular en la derrota del AZ Alkmaar frente al Fortuna Sittard

El AZ Alkmaar sufrió una dolorosa derrota como visitante al caer 4-3 frente al Fortuna Sittard, en un duelo correspondiente a una nueva jornada de la Eredivisie que estuvo cargado de emociones, constantes cambios en el marcador y un cierre dramático que terminó favoreciendo al conjunto local.

El encuentro se disputó en el Fortuna Sittard Stadion, donde el equipo anfitrión supo capitalizar su contundencia ofensiva para construir una ventaja que, aunque fue neutralizada en distintos momentos por el AZ, resultó definitiva en los minutos finales del compromiso.

Este revés representa un golpe sensible para las aspiraciones del conjunto de Alkmaar, que buscaba sumar puntos clave para mantenerse en la pelea por los puestos europeos en una liga altamente competitiva y con poco margen de error en la parte alta de la tabla.

Desde el arranque, el Fortuna Sittard mostró mayor intensidad y determinación, logrando ponerse al frente en el marcador y obligando al AZ a remar contracorriente durante buena parte del partido, en un intercambio constante de goles que mantuvo la incertidumbre hasta el final.

Busca seguir sumando minutos

A pesar de las reacciones ofensivas del cuadro visitante y de haber igualado el encuentro en más de una ocasión, los errores defensivos y la presión sostenida del rival terminaron por inclinar la balanza a favor del conjunto local, que supo aprovechar cada desajuste en la zaga rival.

Uno de los aspectos destacados para el AZ fue la participación del mexicano Mateo Chávez, quien volvió a aparecer en el once inicial, consolidándose como una opción habitual en el esquema del cuerpo técnico en las últimas jornadas.

El lateral izquierdo disputó cerca de 70 minutos, cumpliendo con sus responsabilidades defensivas y sumándose de forma constante a la salida del balón por su sector, una actuación que confirma la confianza que el cuerpo técnico ha depositado en él dentro de un contexto exigente.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Vio minutos