Bayern Munich derrota a Heidenheim y termina el año como líder de la Bundesliga

El Gigante de Baviera hizo saber antes del parón de invierno que la capital del futbol en Alemania no está en Berlín. El Bayern Munich goleó con autoridad al Heidenheim, aunque no tuvo una de sus tardes más brillantes en la construcción del juego.

El equipo de Vincent Kompany comenzó dominando y haciendo pesar el escudo bávaro, por lo que en los primeros minutos la recompensa llegó. Josip Stanišić remató de cabeza en el área chica, después de un tiro de esquina lleno de rebotes y una clara desatención defensiva por parte de Diant Ramaj, arquero del Heidenheim.

Acciones del juego | AP

El Heidenheim, el club más antiguo de Alemania, emparejó un poco en el trámite, pero nunca pudo hacer posible sus acciones en el marcador. Antes del final de la primera mitad, el Gigante de Baviera atacó de nueva cuenta y se llevó una recompensa más.

Al 32', de nueva cuenta con una gran cantidad de rebotes en el área, Michael Olise remató de primera y sin arquero en el área chica. El galo hizo su séptimo gol en la Bundesliga, siendo el tercer mejor anotador del equipo de Baviera en el año.

Gol del galo | AP

¿Cómo fue el segundo tiempo del Heidenheim vs Bayern Munich?

La segunda mitad tuvo cierto dominio por parte del Heidenheim, pero todo gracias a que el Bayern Munich cedió cierta iniciativa. El equipo visitante terminó su obra en los últimos minutos, con sus dos máximos referentes del momento.

El primero en aparecer fue Luis Díaz, quien anotó su octavo gol de la campaña con un cabezazo sin arquero; mientras que en el agregado, Harry Kane hizo una jugada de sexto grado en el área, en la que su control orientado fue lo que se llevó las palmas.

Líder en Bundesliga

Con nueve puntos de diferencia sobre su más cercano perseguidor, Borussia Dortmund, el Bayern Munich buscará un título más de Bundesliga en 2026. Los jugadores del equipo bávaro podrán descansar en las fechas decembrinas, para darle con todo al siguiente año.

Cerraron la obra | AP