Metro CDMX modifica horario de servicio para 24 y 25 de diciembre: ¡Cerrará más temprano!

El Metro de la Ciudad de México informó que modificará su horario de servicio con motivo de las celebraciones de Navidad, por lo que las personas usuarias deberán tomar previsiones si planean trasladarse en la red los días 24 y 25 de diciembre.

La información fue dada a conocer por Adrián Rubalcava, titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC), a través de redes sociales, donde detalló los horarios especiales que aplicarán en todas las líneas del Metro CDMX.

El horario especial será para los días miércoles 24 y jueves 25 de diciembre/Pixabay

Horario del Metro CDMX el martes 24 de diciembre

De acuerdo con el aviso oficial, el miércoles 24 de diciembre el servicio del Metro será de 05:00 a 23:00 horas.

La autoridad precisó que la última salida de trenes será a las 22:30 horas desde cada terminal de la red, mientras que el cierre total de estaciones se realizará a las 23:00 horas.

El día 24 de diciembre el Metro cerrará a las 11:00 de la noche/Metro CDMX

Metro CDMX operará con horario de día festivo el 25 de diciembre

Para el jueves 25 de diciembre, el Metro aplicará horario de día festivo, por lo que la operación iniciará a las 07:00 horas y concluirá a las 24:00 horas.

Durante este día se mantendrá vigente el programa “Tu bici viaja en Metro”, que permite el ingreso de bicicletas a la red durante el horario establecido.

Toma en cuenta las modificaciones para no quedarte sin Metro/Pixabay

Horarios también aplicarán en fin de año

El STC Metro informó que estos mismos horarios se aplicarán también el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, por lo que las personas usuarias deberán considerar las modificaciones para sus traslados de fin de año.

Las autoridades reiteraron que la medida aplica en todas las estaciones y líneas del sistema.

Llamado a planear traslados

El Metro de la Ciudad de México hizo un llamado a la población para planear con anticipación sus recorridos, especialmente durante la noche del 24 de diciembre, cuando el servicio concluirá antes de lo habitual.

Asimismo, se recomendó respetar los horarios de última salida para evitar contratiempos.

Estos horarios especiales también aplicarán el 31 de diciembre y 1 de enero/Pixabay

Aviso oficial del STC Metro

El organismo recordó que cualquier actualización sobre el servicio se dará a conocer a través de sus canales oficiales, e invitó a las personas usuarias a mantenerse informadas y tomar previsiones durante estas fechas.

