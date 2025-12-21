Fiestas de diciembre dejarán fuerte impulso económico de 608 mil millones de pesos

Las celebraciones de fin de año volverán a convertirse en uno de los principales motores económicos del país. Para 2025, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) prevé una derrama económica récord de 608 mil millones de pesos, cifra que supera la registrada en años anteriores y refleja una recuperación sostenida del consumo interno.

Restaurantes, tiendas y destinos turísticos se preparan para el aumento de clientes durante las fiestas de fin de año./ Pixabay

Este incremento está relacionado con el mayor gasto de las familias mexicanas durante las fiestas decembrinas, periodo en el que se concentran compras de alimentos, regalos, cenas, viajes, hospedaje y servicios recreativos. La temporada que abarca del 12 de diciembre al 6 de enero es considerada clave para miles de negocios en todo el país.

¿Qué sectores serán los más beneficiados por la derrama decembrina?

De acuerdo con las proyecciones de Concanaco, los sectores más favorecidos serán el comercio, los servicios y el turismo, especialmente restaurantes, hoteles, tiendas departamentales, mercados, supermercados y pequeños comercios. Estos giros concentran gran parte del gasto asociado a celebraciones como Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes.

El pago de aguinaldos fortalece el consumo interno y dinamiza la economía mexicana en diciembre./ Pixabay

El organismo empresarial detalló que esta derrama impactará de manera directa a millones de unidades económicas, principalmente micro, pequeñas y medianas empresas, que dependen en gran medida del repunte de ventas durante esta temporada para cerrar el año con estabilidad financiera.

Además, el turismo interno jugará un papel relevante, ya que muchas familias aprovechan el periodo vacacional para viajar dentro del país, lo que beneficia a destinos tradicionales de playa, pueblos mágicos y ciudades con alta oferta cultural y gastronómica.

Consumo, aguinaldo y empleo impulsan el gasto

Otro factor determinante es el pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año, que incrementa la capacidad de compra de los trabajadores formales. Este ingreso adicional se traduce en un aumento inmediato del consumo, lo que fortalece la actividad económica en las últimas semanas del año.

El gasto en alimentos, regalos y celebraciones impulsa la derrama económica estimada para la temporada decembrina de 2025./ Pixabay

La Concanaco también destacó que la derrama económica tiene un efecto positivo en la generación y conservación de empleos, ya que muchos negocios refuerzan su plantilla laboral para atender la alta demanda durante la temporada decembrina.

Con estas cifras, las fiestas decembrinas de 2025 se perfilan no solo como un periodo de celebración, sino como un impulso clave para la economía nacional, consolidando a diciembre como uno de los meses más importantes para el comercio y los servicios en México.