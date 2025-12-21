Por Navidad, Peso Pluma y Kenia Os regalan juguetes en Estados Unidos

Durante la temporada navideña de diciembre de 2025, Kenia Os y Peso Pluma participaron en una jornada de entrega de juguetes dirigida a niñas y niños en Los Ángeles, Estados Unidos, como parte de una iniciativa comunitaria realizada en el marco de las celebraciones de Navidad.

Los artistas convivieron con niñas y niños durante la jornada de entrega realizada en Vallarta Supermarkets./ RS
La actividad tuvo lugar en Vallarta Supermarkets, una cadena de supermercados reconocida por organizar eventos comunitarios enfocados en apoyar a familias latinas durante las fiestas decembrinas. En esta ocasión, el evento incluyó la entrega gratuita de juguetes y una convivencia especial para los asistentes.

La entrega se realizó en el estacionamiento de una de las sucursales del supermercado en Los Ángeles, donde se organizó un toy giveaway navideño. Este tipo de eventos busca ofrecer regalos a los menores y crear un ambiente festivo con música y actividades propias de la temporada.

¿Cómo fue la participación de Kenia Os y Peso Pluma en el evento?

Ambos artistas estuvieron presentes durante la jornada, colaborando directamente en la entrega de juguetes, conviviendo con las familias y tomándose fotografías con niñas y niños que acudieron al lugar. La presencia de los cantantes generó sorpresa entre los asistentes, quienes no esperaban encontrarlos en el evento.

 

 

La iniciativa fue bien recibida por la comunidad, ya que permitió a las familias disfrutar de una celebración navideña en un ambiente cercano y accesible, además de recibir obsequios para los más pequeños del hogar.

La participación de Kenia Os y Peso Pluma en esta actividad se da en un contexto de alta atención mediática hacia ambos, debido a que su relación sentimental ha sido tema recurrente en el ámbito del entretenimiento durante 2025.

Kenia Os y Peso Pluma participaron en una entrega de juguetes durante un evento navideño en Los Ángeles, Estados Unidos./ RS
La cantante ha hablado abiertamente sobre su vida personal en entrevistas y redes sociales, mientras que Peso Pluma también ha confirmado públicamente su relación, lo que ha generado interés constante entre seguidores y medios.

Eventos como este forman parte de las múltiples actividades comunitarias que se realizan cada diciembre en distintas ciudades de Estados Unidos, con el objetivo de apoyar a familias durante la temporada navideña y fortalecer el espíritu de convivencia y solidaridad.

La actividad formó parte de una iniciativa comunitaria para celebrar la Navidad y apoyar a familias latinas./ RS
