Diputado del PRI regala caguamas y botana a legisladores

En estas fechas de dar y recibir, se dice que la intención es lo que cuenta. Sin embargo, el diputado del PRI Memo Valencia decidió ir más allá y ponerle creatividad a su regalo de Navidad. Aunque podría parecer broma, el obsequio para sus compañeros en el Congreso de Michoacán consistió en una mochila acompañada de caguamas, churritos de botana y salsa picante.

Así son las 'memochilas' que regalaron en el Congreso de Michoacán/IG: @memovalencia_

El peculiar regalo navideño de Memo Valencia

A través de redes sociales, el propio diputado priista dio detalles del regalo que entregó a los legisladores de su estado con motivo de las fiestas decembrinas. El presente no se limitó a integrantes del PRI, ya que también repartió sus famosas ‘memochilas’ a diputados del PAN, Morena y otras bancadas.

“Este es mi regalo para los diputados de la septuagésima sexta legislatura. Obviamente una ‘memochila’ navideña que pueden usar obviamente para llegar a las posadas cargados de regalos. Pero esta, vean lo que trae: churros para la botana, caguamas bien protegidas para que no se vayan a quebrar y una salsa Valentina para que le echen a los churritos”, describió el legislador en el video donde muestra a detalle el contenido.

El peculiar regalo fue cortesía del priista Memo Valencia/IG: @memovalencia_

¿Qué contienen las ‘memochilas’?

Las mochilas rojas, con el logo del PRI y la palabra Michoacán, que el propio Memo Valencia bautizó como ‘memochilas’, incluyen:

Tres caguamas , dos de ellas en el compartimiento interior, envueltas en plástico burbuja para evitar que se rompan

, dos de ellas en el compartimiento interior, para evitar que se rompan Una caguama adicional en el compartimiento lateral, comúnmente usado para botellas

en el compartimiento lateral, comúnmente usado para botellas Una bolsa con una generosa cantidad de churros de maíz

Una botella de salsa picante Valentina, ideal para acompañar la botana

Todo el contenido fue presentado como un kit festivo para las posadas y celebraciones de fin de año.

El regalo fue para diputados del PRI y de otros partidos/IG: @memovalencia_

“Las memochilas pintaron de rojo el Congreso de Michoacán”

En una segunda publicación, titulada ‘Las memochilas pintaron de rojo el Congreso de Michoacán’, el diputado mostró cómo fue el proceso de entrega de los regalos entre sus compañeros, generando sorpresa, risas y agradecimientos, incluso entre legisladores que no pertenecen al PRI.

“Muchas gracias, ya esperaba mi caguama para estas fechas”, comentó uno de los diputados tras recibir el presente.

Este regalo de Navidad dividió opiniones en redes sociales/IG: @memovalencia_

Reacciones encontradas en redes sociales

Las publicaciones —y la acción en sí— rápidamente se hicieron virales, provocando todo tipo de reacciones. Mientras algunos usuarios tomaron el gesto con humor e incluso pidieron una mochila, otros aprovecharon para criticar el trabajo de los legisladores.

“¿En esas porquerías se desperdicia mi dinero? Y no me refiero a la mochila”, “¿Alguien sabe si los del PRI alguna vez piensan ponerse a trabajar? Porque para recibir aguinaldos y sueldos millonarios sí son muy buenos”, “Te pedimos despensas, no un manjar”, fueron algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.





