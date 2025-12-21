Cuba arremete contra el cambio de sede de la Serie del Caribe: ‘Merecemos un trato respetuoso’

Uno de los cambios más drásticos y de últimos momento más importantes del final del 2025 fue el de la Serie del Caribe 2026 y su cambio de sede, la cual estaba prevista a jugarse en Venezuela, sin embargo, los temas políticos orillaron a la administración a mudarla a Guadalajara México, situación que molestó a la Selección de Cuba.

Uniforme de la Selección de Cuba I @CubanaBeisbol

¿Qué dijeron en Cuba?

Luego de que se hiciera oficial la nueva sede para los juegos, la Federación de Cuba se manifestó en redes sociales, expresando su molestia en respecto al cambio, mostrando su descontento y argumentando que merecen ‘más respeto’.

"El cambio de escenario no justifica la no participación de Cuba, que, además, merece y exige un trato respetuoso, máxime tratándose de una situación tan sensible para nuestro deporte", escribió la Federación en su cuenta de X.

@beisboldecaribe

Además, la cuenta de Cuba también confesó que no han recibido una carta que les anuncie el cambio de sede, tal y como sucedió cuando se eligió a Venezuela como lugar original para los juegos.

“La invitación se generó desde Venezuela, en su condición de sede original de esta edición, fue avalada por la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC), rectora del torneo".

"Esa entidad no ha sostenido comunicación alguna con la Federación Cubana de Beisbol y Softbol sobre una decisión tan importante, que echa por tierra los compromisos establecidos y el diseño aprobado por nuestro país para asumirlo", añadió en sus redes sociales.

¿Por qué se decidió cambiar de sede?

Pese a descontento de algunos participantes, la realidad es que el cambio de sede va más allá de algún ‘capricho’ de alguna entidad, sino que salió manchada por temas políticos, los cuales obligaron al cambio repentino de Sudamérica a Centroamérica.

La principal causa fue el delicado tema de tensión militar que existe actualmente entre el gobierno de los Estados Unidos con Venezuela, por lo que participantes como México, Puerto Rico y República Dominicana comunicaran que ‘no se encontraban en capacidad de asistir al evento en Caracas debido a situaciones externas ajenas a su control’.