Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Apple lanza MacBook Neo: su laptop más barata y llena de colores
Apple sorprendió al mercado tecnológico al presentar la MacBook Neo, una nueva laptop que busca acercar el ecosistema Mac a más usuarios gracias a un precio mucho más accesible que otros modelos de la marca.
La compañía reveló que este equipo combina diseño de aluminio, alto rendimiento con el chip A18 Pro y batería de larga duración, con un precio inicial de 599 dólares, lo que la convierte en la MacBook más barata de la historia.
La MacBook Neo cuenta con pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, procesador Apple Silicon y funciones impulsadas por inteligencia artificial que prometen un rendimiento superior frente a laptops de gama similar.
Apple presume su nueva laptop económica
Durante la presentación, John Ternus, vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware de Apple, destacó que el objetivo es llevar la experiencia Mac a más personas.
“Estamos increíblemente emocionados de presentar MacBook Neo, que ofrece la magia del Mac a un precio revolucionario”, señaló.
Además, explicó que el equipo fue diseñado desde cero para ser más accesible.
“Construida desde cero para ser más asequible para aún más personas, MacBook Neo es una laptop que solo Apple podría crear”.
El directivo también destacó algunas de sus principales características:
“Tiene un diseño duradero de aluminio en cuatro hermosos colores; una brillante pantalla Liquid Retina; rendimiento impulsado por Apple Silicon; batería para todo el día; cámara, micrófonos y altavoces de alta calidad; un Magic Keyboard y un trackpad Multi-Touch; además de las funciones intuitivas y potentes de macOS. Simplemente no hay otra laptop como esta”.
Características de la MacBook Neo
Entre las especificaciones que Apple presume en este nuevo equipo destacan:
Pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas
Resolución 2408 x 1506
Brillo de 500 nits
Compatible con 1,000 millones de colores
Procesador A18 Pro
GPU integrada de 5 núcleos
16 horas de batería
Cámara FaceTime HD 1080p
Magic Keyboard
Trackpad Multi-Touch
Wi-Fi 6E y Bluetooth 6
Según Apple, la MacBook Neo es hasta 50% más rápida en tareas cotidianas como navegar en internet o trabajar con documentos, en comparación con laptops PC populares con procesadores Intel Core Ultra 5.
Además, puede ser hasta tres veces más rápida en tareas de inteligencia artificial, como aplicar efectos avanzados en fotos o usar herramientas inteligentes en aplicaciones.
Diseño ligero y colorido
Otro de los puntos fuertes del nuevo equipo es su diseño.
La MacBook Neo está fabricada con carcasa de aluminio reciclado, pesa solo 2.7 libras (1.2 kg) y estará disponible en cuatro colores:
Blush
Indigo
Silver
Citrus
Apple también confirmó que es su MacBook con mayor contenido reciclado, con hasta 60% de materiales reciclados, como parte de su estrategia ambiental rumbo a 2030.
Precio y fecha de lanzamiento
La nueva MacBook Neo tendrá un precio inicial de 599 dólares (10527.98 pesos), mientras que el costo para estudiantes será de 499 dólares (8770.39 pesos).
El equipo ya se puede preordenar y estará disponible a partir del 11 de marzo.