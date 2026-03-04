Apple lanza MacBook Neo: su laptop más barata y llena de colores

Apple sorprendió al mercado tecnológico al presentar la MacBook Neo, una nueva laptop que busca acercar el ecosistema Mac a más usuarios gracias a un precio mucho más accesible que otros modelos de la marca.

La compañía reveló que este equipo combina diseño de aluminio, alto rendimiento con el chip A18 Pro y batería de larga duración, con un precio inicial de 599 dólares, lo que la convierte en la MacBook más barata de la historia.

La MacBook Neo cuenta con pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, procesador Apple Silicon y funciones impulsadas por inteligencia artificial que prometen un rendimiento superior frente a laptops de gama similar.

La pantalla será de Liquid Retina de 13 pulgadas y con un procesador Apple Silicon / Especial

Apple presume su nueva laptop económica

Durante la presentación, John Ternus, vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware de Apple, destacó que el objetivo es llevar la experiencia Mac a más personas.

“Estamos increíblemente emocionados de presentar MacBook Neo, que ofrece la magia del Mac a un precio revolucionario”, señaló.

Además, explicó que el equipo fue diseñado desde cero para ser más accesible.

Los colores son lo que llaman la atención de estas nuevas laptops / Especial

“Construida desde cero para ser más asequible para aún más personas, MacBook Neo es una laptop que solo Apple podría crear”.

El directivo también destacó algunas de sus principales características:

“Tiene un diseño duradero de aluminio en cuatro hermosos colores; una brillante pantalla Liquid Retina; rendimiento impulsado por Apple Silicon; batería para todo el día; cámara, micrófonos y altavoces de alta calidad; un Magic Keyboard y un trackpad Multi-Touch; además de las funciones intuitivas y potentes de macOS. Simplemente no hay otra laptop como esta”.

Las MacBook Neo también están diseñadas para trabajos con Inteligencia Artificial / Especial

Características de la MacBook Neo

Entre las especificaciones que Apple presume en este nuevo equipo destacan:

Pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas

Resolución 2408 x 1506

Brillo de 500 nits

Compatible con 1,000 millones de colores

Procesador A18 Pro

GPU integrada de 5 núcleos

16 horas de batería

Cámara FaceTime HD 1080p

Magic Keyboard

Trackpad Multi-Touch

Wi-Fi 6E y Bluetooth 6

Según Apple, la MacBook Neo es hasta 50% más rápida en tareas cotidianas como navegar en internet o trabajar con documentos, en comparación con laptops PC populares con procesadores Intel Core Ultra 5.

Además, puede ser hasta tres veces más rápida en tareas de inteligencia artificial, como aplicar efectos avanzados en fotos o usar herramientas inteligentes en aplicaciones.

Las MacBook Neo no pasarán de los 10 mil pesos mexicanos / Especial

Diseño ligero y colorido

Otro de los puntos fuertes del nuevo equipo es su diseño.

La MacBook Neo está fabricada con carcasa de aluminio reciclado, pesa solo 2.7 libras (1.2 kg) y estará disponible en cuatro colores:

Blush

Indigo

Silver

Citrus

Apple también confirmó que es su MacBook con mayor contenido reciclado, con hasta 60% de materiales reciclados, como parte de su estrategia ambiental rumbo a 2030.

La preventa comenzará el próximo 11 de marzo de 2026 / Especial

Precio y fecha de lanzamiento

La nueva MacBook Neo tendrá un precio inicial de 599 dólares (10527.98 pesos), mientras que el costo para estudiantes será de 499 dólares (8770.39 pesos).