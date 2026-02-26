Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Apple y Netflix sellan una alianza estratégica para la Fórmula 1 en 2026

Drive to survive | NETFLIX
Axel Fernández
Axel Fernández 11:59 - 26 febrero 2026
Los dos gigantes del streaming se unen para transmitir lo mejor de la categoría reina del automovilismo deportivo

Una 'pista' más conquistada. Drive to Survive, la popular docuserie de Netflix sobre las entrañas de la Fórmula 1, ahora se podrá ver en Apple TV en Estados Unidos, mientras que el Gran Premio de Canadá se transmitirá en directo a través de la plataforma de Netflix.

Max Verstappen, durante el shakedown en Barcelona | RBR
Max Verstappen, durante el shakedown en Barcelona | RBR

¿Qué pasará con la F1 en Apple?

La unión entre Apple y Netflix permitirá que la última temporada de Drive to Survive se incluya en su servicio de suscripción, mientras que, a cambio, el Gran Premio de Canadá de 2026 se emitirá en vivo por Netflix.

A partir de 2026, Apple se hará con los derechos de transmisión en Estados Unidos, en sustitución de ESPN, mediante un contrato de cinco años valorado en aproximadamente 150 millones de dólares anuales.

Este acuerdo asegura una presencia destacada para la F1 en dos de los servicios de streaming más importantes del vecino país.

De esta manera, los suscriptores de Netflix en Estados Unidos tendrán acceso en directo a todas las sesiones del Gran Premio de Canadá en mayo. Por su parte, los clientes de Apple TV podrán disfrutar de la octava temporada de Drive to Survive, que se estrena el viernes 27 de febrero, como parte de su suscripción.

Drive to Survive, serie de Netflix | NETFLIX

'Somos un deporte global': Domenicali

Stefano Domenicali, máximo responsable de la F1, se refirió a las oportunidades que abre este acuerdo con Apple en el mercado estadounidense, parte de la conquista que el serial pretende hacer en la Unión Americana.

"Somos un deporte global, pero el mercado estadounidense es, sin duda, uno donde vemos un gran potencial de crecimiento en interés, reconocimiento y negocio. Creemos que el socio que hemos elegido en el mundo del streaming es el correcto, considerando que el mercado de streaming en Estados Unidos es uno de los más maduros", comentó el directivo.

Checo Pérez, en la pretemporada de la F1 2026 | AP
Checo Pérez, en la pretemporada de la F1 2026 | AP

"Apple será muy agresiva y utilizará todas las herramientas a su disposición, con sus diversas aplicaciones y plataformas, no solo Apple TV. Quiero recalcar que todos nuestros suscriptores de F1 podrán conectarse con Apple TV como parte de su oferta, con un coste menor, y habrá una gran cantidad de contenido que impulsarán", sentenció.

