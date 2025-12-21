Jake Paul y Anthony Joshua son suspendidos después de su combate

La pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua celebrada en Miami resultó ser un rotundo éxito en términos de negocio y audiencia, sin embargo, dentro del ring la historia fue muy distinta para el creador de contenido estadounidense, quien sufrió una de las derrotas más duras de su carrera.

Durante el combate, Anthony Joshua conectó un golpe contundente que terminó fracturándole la mandíbula a Jake Paul, una lesión que marcó el desenlace de la pelea y encendió las alarmas médicas tras el evento realizado en el Kaseya Center.

A pesar de la expectativa generada y del impacto mediático del enfrentamiento, las consecuencias físicas para Paul fueron severas, obligándolo a recibir atención médica inmediata al término del combate.

La pelea entre ambos | AP

¿Por qué Jake Paul y Anthony Joshua fueron suspendidos tras la pelea?

Luego del enfrentamiento, Jake Paul y Anthony Joshua fueron suspendidos de manera preventiva, tal como lo establecen los protocolos médicos del boxeo profesional, independientemente del resultado del combate.

Esta suspensión médica es automática y obligatoria para ambos peleadores, ya que busca proteger la salud de los boxeadores tras un combate de alta exigencia física y posibles lesiones ocultas.

La medida fue aplicada por la Comisión Atlética de Florida, organismo encargado de regular y sancionar los combates profesionales que se llevan a cabo en el estado de Florida.

La Comisión Atlética de Florida aplica el protocolo médico estándar

La Comisión Atlética actuó conforme a las normas establecidas por la Asociación de Comisiones de Boxeo y Deportes de Combate, las cuales indican periodos de descanso y evaluaciones médicas obligatorias tras cada pelea.

