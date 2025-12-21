CURP biométrica 2026: Lista de trámites que te la van a pedir a partir del próximo año

Si no cuentas con este nuevo documento de identificación, tendrás dificultades para realizar varios trámites oficiales

Para 2026 la CURP biométrica ya será obligatoria en todos lados. | ChatGPT
Geovanni Rodríguez Catarino
21 de Diciembre de 2025

La CURP biométrica ya está disponible en todo México y, si todavía no tienes la tuya, es mejor que empieces a considerarlo, ya que a partir de 2026 será obligatoria para diversos trámites en el país.

Con el objetivo de convertirla en un documento prácticamente imposible de falsificar, evitar el robo de identidad y fraudes, además de funcionar como una nueva identificación oficial, el Gobierno de México impulsó la transición de la CURP tradicional a la CURP biométrica. Este nuevo documento también será clave para mejorar la localización e identificación de personas desaparecidas.

La nueva CURP biométrica es más segura y difícil de falsificar/Pixabay
¿Qué datos incluye la CURP biométrica?

La CURP biométrica está integrada por información alfanumérica y biométrica:

Datos alfanuméricos

  • Nombre(s) y apellidos
  • Fecha y lugar de nacimiento
  • Sexo
  • Nacionalidad

Datos biométricos

  • Huellas dactilares (ambas manos)
  • Fotografía digital del rostro
  • Escaneo del iris (ambos ojos)
  • Firma electrónica
La CURP biométrica también será utilizada como identificación oficial/ChatGPT
¿Será obligatoria la CURP biométrica en 2026?

Aunque autoridades federales —incluida la presidenta Claudia Sheinbaum— han señalado públicamente que la CURP biométrica no es obligatoria y que solo la tramitarán quienes así lo decidan, lo cierto es que a partir de febrero de 2026 será requerida para múltiples trámites oficiales y privados.

Trámites donde te pedirán la CURP biométrica en 2026

Estos son algunos de los procesos en los que será indispensable:

  • Servicios de salud: acceso a hospitales, clínicas e historial médico
  • Programas sociales y pensiones: registro y cobro de apoyos y becas
  • Banca y finanzas: apertura de cuentas, créditos e inversiones
  • Educación: inscripciones y trámites escolares
  • Trámites gubernamentales: dependencias federales, estatales y municipales
  • Identificación general: validación de identidad en plataformas digitales
  • Documentos oficiales: pasaporte, licencias, actas y otros
  • Procedimientos migratorios: residencia y naturalización

¿Cómo tramitar la CURP biométrica?

El trámite es totalmente gratuito en todo el país. El primer paso es ubicar un módulo del Registro Civil o del RENAPO (Registro Nacional de Población).

Debes agendar una cita en el portal: citas.renapo.gob.mx

La CURP biométrica será necesaria en todo tipo de trámites desde el 2026/Pixabay
Documentos necesarios para la CURP biométrica

  • Acta de nacimiento certificada y actualizada
  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, etc.)
  • CURP tradicional, validada por RENAPO
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
  • Correo electrónico y celular activos

Pasos para obtener la CURP biométrica

  1. Agenda tu cita en la plataforma del RENAPO y selecciona “Registro de Datos Biométricos”.
  2. Elige el módulo correspondiente.
    • En CDMX: Calle de Londres 102, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.
  3. Confirma tu cita y recibe la notificación en tu correo.
  4. Acude al módulo con documentos en original y copia. Ahí te tomarán fotografía, huellas dactilares y escaneo del iris.
En algunos casos la CURP biométrica se puede tramitar por internet/Registro Civil
CURP biométrica para menores de edad

  • Deben acudir acompañados de padre, madre o tutor legal.
  • El tutor debe presentar identificación oficial y documentos que acrediten el parentesco.

¿Se puede tramitar la CURP biométrica en línea?

Sí, pero solo para personas que ya hayan proporcionado sus datos biométricos al SAT o a la SRE. En ese caso, el trámite se realiza a través de la plataforma Llave MX.

