CURP biométrica 2026: Lista de trámites que te la van a pedir a partir del próximo año

La CURP biométrica ya está disponible en todo México y, si todavía no tienes la tuya, es mejor que empieces a considerarlo, ya que a partir de 2026 será obligatoria para diversos trámites en el país.
Con el objetivo de convertirla en un documento prácticamente imposible de falsificar, evitar el robo de identidad y fraudes, además de funcionar como una nueva identificación oficial, el Gobierno de México impulsó la transición de la CURP tradicional a la CURP biométrica. Este nuevo documento también será clave para mejorar la localización e identificación de personas desaparecidas.
¿Qué datos incluye la CURP biométrica?
La CURP biométrica está integrada por información alfanumérica y biométrica:
Datos alfanuméricos
- Nombre(s) y apellidos
- Fecha y lugar de nacimiento
- Sexo
- Nacionalidad
Datos biométricos
- Huellas dactilares (ambas manos)
- Fotografía digital del rostro
- Escaneo del iris (ambos ojos)
- Firma electrónica
¿Será obligatoria la CURP biométrica en 2026?
Aunque autoridades federales —incluida la presidenta Claudia Sheinbaum— han señalado públicamente que la CURP biométrica no es obligatoria y que solo la tramitarán quienes así lo decidan, lo cierto es que a partir de febrero de 2026 será requerida para múltiples trámites oficiales y privados.
Trámites donde te pedirán la CURP biométrica en 2026
Estos son algunos de los procesos en los que será indispensable:
- Servicios de salud: acceso a hospitales, clínicas e historial médico
- Programas sociales y pensiones: registro y cobro de apoyos y becas
- Banca y finanzas: apertura de cuentas, créditos e inversiones
- Educación: inscripciones y trámites escolares
- Trámites gubernamentales: dependencias federales, estatales y municipales
- Identificación general: validación de identidad en plataformas digitales
- Documentos oficiales: pasaporte, licencias, actas y otros
- Procedimientos migratorios: residencia y naturalización
¿Cómo tramitar la CURP biométrica?
El trámite es totalmente gratuito en todo el país. El primer paso es ubicar un módulo del Registro Civil o del RENAPO (Registro Nacional de Población).
Debes agendar una cita en el portal: citas.renapo.gob.mx
Documentos necesarios para la CURP biométrica
- Acta de nacimiento certificada y actualizada
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, etc.)
- CURP tradicional, validada por RENAPO
- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
- Correo electrónico y celular activos
Pasos para obtener la CURP biométrica
- Agenda tu cita en la plataforma del RENAPO y selecciona “Registro de Datos Biométricos”.
- Elige el módulo correspondiente.
- En CDMX: Calle de Londres 102, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.
- Confirma tu cita y recibe la notificación en tu correo.
- Acude al módulo con documentos en original y copia. Ahí te tomarán fotografía, huellas dactilares y escaneo del iris.
CURP biométrica para menores de edad
- Deben acudir acompañados de padre, madre o tutor legal.
- El tutor debe presentar identificación oficial y documentos que acrediten el parentesco.
¿Se puede tramitar la CURP biométrica en línea?
Sí, pero solo para personas que ya hayan proporcionado sus datos biométricos al SAT o a la SRE. En ese caso, el trámite se realiza a través de la plataforma Llave MX.