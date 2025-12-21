Andrés Vaca candidatea a Javier Aquino para ser nuevo jugador del América

La salida de Javier Aquino de Tigres tomó por sorpresa a la afición del futbol mexicano, ya que el experimentado jugador se convirtió en uno de los grandes referentes del club regiomontano durante la última década.

A pesar de su edad y de ser considerado un veterano, la experiencia del canterano de Cruz Azul sigue siendo altamente valorada dentro de la Liga MX, al punto de que varios analistas consideran que aún puede aportar en equipos de primer nivel.

Uno de ellos fue Andrés Vaca, narrador de TUDN, quien utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para lanzar una propuesta que rápidamente generó debate entre aficionados y especialistas.

Javier Aquino | IMAGO7

¿Javier Aquino es opción real para reforzar al América?

Para Vaca, Javier Aquino podría encajar perfectamente en el Club América, especialmente por la falta de profundidad que existe en la lateral derecha de las Águilas de cara a un semestre cargado de competencias.

"Aquino saldrá de Tigres, es un hecho. Creo que América debería buscarlo. Es un lateral más que cumplidor", señaló el narrador, destacando que un contrato corto, de aproximadamente seis meses, podría ser una solución ideal para ambas partes.

Además, Vaca subrayó que el tema económico y las pretensiones del jugador serían claves para concretar una posible negociación, aunque considera que el fichaje sería una buena opción deportiva.

La opción de Andrés Vaca | Captura de pantalla

América busca soluciones en la lateral derecha

Actualmente, el lateral derecho titular del América es Kevin Álvarez, quien llegó procedente de Pachuca, pero no ha logrado cumplir con las altas expectativas generadas desde su arribo al conjunto azulcrema.

Ante esta situación, el club ha tenido que recurrir en algunos momentos a Dagoberto Espinoza, joven que ocupó la posición temporalmente, pero una grave lesión lo marginó de las canchas.

Con este panorama, la experiencia y versatilidad de Javier Aquino podrían representar una alternativa confiable para reforzar al América y aportar liderazgo en un semestre que promete ser exigente para las Águilas.

Javier Aquino | IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.